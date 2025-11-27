Poupatempo Paraná oferece atendimento via WhatsApp 24 horas por dia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Poupatempo Paraná disponibiliza atendimento via WhatsApp 24 horas por dia através do número (41) 3040-2060. O serviço oferece orientação rápida e segura sobre emissão de documentos, agendamentos, consultas e outros serviços prestados pelo programa estadual.

Para utilizar os serviços presenciais nas unidades em funcionamento, é necessário realizar agendamento prévio pelo site poupatempo.pr.gov.br. A plataforma centraliza todos os serviços digitais e permite iniciar conversa com o assistente virtual com apenas um clique.

O programa também lançou um aplicativo oficial para smartphones Android, reunindo os serviços mais procurados. Tanto no site quanto no app, é possível agendar atendimento presencial, etapa essencial para agilizar o fluxo nas unidades físicas e evitar filas.

Atualmente, o Poupatempo Paraná conta com seis unidades oficialmente inauguradas: duas em Curitiba (shoppings Estação e Park Shopping Boulevard), uma em Londrina (Boulevard Shopping), uma em Ponta Grossa (Shopping Palladium), uma em São José dos Pinhais (Shopping São José) e uma em Maringá (Shopping Cidade).

Além dessas, as unidades de Foz do Iguaçu e Cascavel iniciaram operação em fase de testes, nos respectivos shoppings Cataratas JL e Cascavel JL. A inauguração da unidade de Araucária está prevista para o início de dezembro.

O governo estadual planeja ter 20 unidades do Poupatempo Paraná em operação até março de 2024, ampliando a oferta de serviços públicos integrados em todas as regiões do estado.