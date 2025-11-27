Onda de calor traz temperaturas de até 39ºC ao Paraná. E Curitiba?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O desejo dos curitibanos deve se realizar neste fim de semana. Depois de uma sequência longa de dias nublados e chuvosos, as temperaturas máximas sobem de forma gradual e devem chegar aos 30 °C no domingo (30/11). As mínimas permanecem entre 13 °C e 16 °C, criando uma amplitude térmica maior e deixando as manhãs frescas e as tardes mais quentes. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, o fim de semana promete ser de alta temperatura.

A condição de calor ganha força em todo o Paraná. No Noroeste, algumas cidades podem registrar até 35 °C. No domingo, a maior temperatura prevista é para Apucarana, que deve alcançar 39 °C, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A previsão do tempo para Curitiba destaca que o avanço do sol ocorre de maneira mais lenta. Na sexta-feira (28/11), ainda há chance de formação de nuvens, trazendo garoa durante a tarde. O cenário deve se repetir no sábado (29/11), com períodos mais fechados, apesar do calor.

O domingo, porém, será de céu limpo e temperaturas altas. A mudança volta na segunda-feira (1º/12), quando um novo sistema de baixa pressão avança da Argentina em direção ao Sul do Brasil, estimulando áreas de instabilidade. Com isso, o risco de tempestades aumenta e as máximas devem cair novamente para a casa dos 25 °C.

Virada no tempo vem da Argentina

A onda de calor que avança pelo continente já provocou alertas na Argentina ao longo da semana. O Serviço Meteorológico Nacional do país informou risco de temperaturas entre 37 °C e 38 °C em cidades como San Juan e Catamarca no início da semana.

No Brasil, o calor atinge principalmente as regiões Sul e Sudeste. No Rio Grande do Sul, o episódio deve marcar o primeiro período de calor intenso e duradouro desde o último verão, com marcas variando entre 38 °C e 39 °C e possibilidade de atingir 40 °C em alguns municípios.

Para o Paraná, o maior ponto de atenção está nas cidades do Oeste, onde aumentem o risco de incêndios florestais. Nesta quinta-feira (27/11), a Defesa Civil do estado já alerta para risco elevado no extremo Noroeste e no Sudoeste, especialmente nas áreas próximas às divisas com Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina.

Previsão para quinta-feira 27/11/2025. pic.twitter.com/TVSXc1fwq9 — Defesa Civil Paraná (@PRDEFESACIVIL) November 27, 2025

