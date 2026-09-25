Estepe recheado: Receita Federal flagra trio com medicamentos ilegais em Foz

Equipes da Receita Federal apreenderam cerca de R$ 40 mil em mercadorias ilegais na tarde desta sexta-feira (25), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O veículo abordado era ocupado por três moradores do município de Formosa (GO).

Durante a vistoria no automóvel, as equipes localizaram cerca de 40 ampolas de medicamentos emagrecedores escondidas no interior do pneu estepe. Para tentar burlar a fiscalização, o grupo utilizou dois cintos especialmente adaptados para prender e ocultar os frascos dentro da roda sobressalente.

A inspeção minuciosa nos suspeitos revelou que os ocupantes também transportavam mais ampolas de anabolizantes e emagrecedores fixadas diretamente ao próprio corpo. Além dos fármacos, foram apreendidos perfumes e eletrônicos sem comprovação fiscal que estavam acondicionados nas bagagens do trio.

Todas as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à sede da Receita Federal para a lavratura dos autos de infração e procedimentos legais cabíveis.