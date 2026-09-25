Do Paraná para a China: cinco estudantes disputam o maior mundial de profissões

Cinco estudantes formados pelo Senai Paraná estão em Xangai, na China, representando o Brasil na WorldSkills 2026, maior competição internacional de educação profissional técnica. As provas seguem até este sábado (26), no National Exhibition and Convention Center (NECC), reunindo 1.400 jovens de mais de 70 países em 64 modalidades.

A premiação está prevista para domingo (27). Os estudantes concorrem às medalhas de Ouro, Prata e Bronze e também à Medalha de Excelência, concedida aos competidores que atingem a pontuação mínima de alto rendimento, mesmo que não estejam entre os primeiros colocados.

A delegação paranaense conta com competidores em áreas estratégicas para a indústria. Além do curitibano Davi da Silva Aleixo Ignacio, que disputa a categoria Construção em Alvenaria, o estado é representado por Erán Martinez Ramos, em Design de Mídias Interativas Digitais; Gabriel Henrique Gobato de Oliveira, em Computação em Nuvem; Kaique William Ventura Camacho, em Tecnologia Optoeletrônica; e Kauan Henrique Martinello Nazario, em Tecnologia Automotiva.

A edição deste ano é a maior já realizada pela WorldSkills. Os ambientes de prova ocupam cerca de 300 mil metros quadrados, área equivalente a 50 campos de futebol. A expectativa dos organizadores é receber aproximadamente 400 mil visitantes ao longo dos quatro dias de testes práticos.

As provas simulam exigências reais do mercado de trabalho global e avaliam critérios como precisão, gestão do tempo, controle de qualidade e capacidade de resolver problemas sob pressão. Para definir as áreas da competição, a organização considera tendências globais de emprego, a relevância das ocupações em diferentes regiões e a aderência às condições encontradas na indústria.

Preparação

Para Davi Ignacio, chegar ao mundial é resultado de três anos de treinamento intensivo. A trajetória começou quando a mãe o incentivou a buscar um curso profissional gratuito em Curitiba. Depois de tentar, sem sucesso, uma vaga em Mecânica, ele ingressou no curso Técnico em Edificações, onde conheceu o projeto da WorldSkills por meio de um professor.

A vaga na seleção brasileira veio após uma sequência de conquistas em 2025. Naquele ano, Davi conquistou a medalha de ouro na etapa nacional e, posteriormente, o primeiro lugar na WorldSkills Américas, disputada no Chile.

Em julho deste ano, o estudante participou de um intercâmbio prático em Curitiba com o competidor canadense Maximilian De Belle-Holowka, do Conestoga College, para simular condições e utilizar materiais internacionais de alvenaria.

A preparação exigiu esforço físico e mental, inclusive diante de situações adversas. Durante a seletiva nacional, Davi enfrentou febre e dores de dente ao longo dos dias de prova. Mesmo assim, manteve a competição até o fim. “Se eu estou aqui, eu vou até o final”, disse o estudante ao Senai antes de partir para a competição.