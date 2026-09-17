Radar de velocidade média será testado em 13 trechos do Paraná; veja onde

Treze trechos de rodovias concedidas do Paraná vão participar do projeto-piloto da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para testar o radar de controle de velocidade média. Os testes terão duração inicial de 180 dias contados a partir da efetiva implantação do monitoramento e, durante o experimento, não haverá emissão de multas relacionadas às medições. Além disso, a sinalização deverá informar os usuários.

O projeto foi autorizado pela ANTT em caráter provisório e experimental e envolve rodovias em oito estados. A agência vai avaliar, em condições reais de operação, a confiabilidade dos dados, o funcionamento dos equipamentos, o comportamento dos usuários e o desempenho da operação. As concessionárias responsáveis pelos trechos — PRVias, EPR Paraná, EPR Iguaçu e EPR Litoral Pioneiro — deverão encaminhar mensalmente os resultados à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod).

Um dos trechos do projeto fica na BR-277, entre o km 33 e o 41, em Morretes, na descida da Serra do Mar. O segmento tem oito quilômetros, e a concessionária informou à RPC TV que utilizará os mesmos equipamentos de radar que já estão instalados no local.

O que é um radar de velocidade média?

O controle de velocidade média é diferente do radar que verifica a velocidade de um veículo em um único ponto da rodovia. As informações registradas em dois pontos de monitoramento são cruzadas para calcular quanto tempo o motorista levou para percorrer o percurso. Dessa forma, o sistema permite verificar a velocidade média desenvolvida pelo veículo ao longo do trecho, e não apenas a velocidade registrada em um ponto específico.

Segundo a ANTT, uma adoção posterior dessa forma de fiscalização com aplicação de penalidades dependeria de novas avaliações técnicas, regulatórias e jurídicas.

Onde serão feitos os testes no Paraná

BR-277

Trecho entre o km 33 e o km 41, sentido decrescente, com extensão de 8 km, em Morretes (descida da Serra do Mar).

Trecho entre o km 350+895 e o km 354+240, sentido crescente, com extensão de 3,34 km, em Guarapuava.

Trecho entre o km 457+290 e o km 476+895, sentido crescente, com extensão de 19,6 km, entre Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras.

Trecho entre o km 609+500 e o km 612+900, sentido crescente, com extensão de 3,4 km, entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste.

Trecho entre o km 609+500 e o km 613+050, sentido decrescente, com extensão de 3,55 km, entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste.

Trecho entre o km 685+435 e o km 689+050, sentido crescente, com extensão de 3,61 km, em São Miguel do Iguaçu.

BR-376

Trecho entre o km 304+000 e o km 309+000, com extensão de 5 km, entre Mauá da Serra e Ortigueira.

Trecho entre o km 430+000 e o km 435+000, com extensão de 5 km, em Tibagi.

Trecho entre o km 441+000 e o km 446+000, com extensão de 4 km, em Tibagi, próximo ao limite com Ponta Grossa.

BR-163

Trecho entre o km 139+900 e o km 151+460, sentido decrescente, com extensão de 11,56 km, em Capitão Leônidas Marques.

PR-444

Trecho entre o km 17+000 e o km 24+000, com extensão de 7 km, em Arapongas.

PR-862

Trecho entre o km 2+000 e o km 10+000, com extensão de 8 km, em Ibiporã.

PR-151

Trecho entre o km 306 e o km 315, sentido crescente, com extensão de 9 km, em Carambeí (trecho de ligação com Ponta Grossa).