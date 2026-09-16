Chuva acima da média faz Paraná zerar áreas de seca após mais de um ano

Volumes de chuva acima da média histórica em agosto eliminaram o último ponto de seca fraca que persistia no Leste do Paraná, deixando 100% do território estadual sem qualquer nível de escassez hídrica. Os dados constam na atualização do Monitor de Secas, estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) publicado nesta quarta-feira (16) em parceria com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A normalização no Leste encerra um período de seca que perdurava há mais de um ano na região. O processo de recuperação do solo paranaense vinha sendo indicado pelo Monitor desde maio de 2026, quando áreas de seca moderada e fraca começaram a recuar gradualmente no Oeste, Sudoeste, Sul e Campos Gerais.

Conforme informações do Simepar, a recuperação total foi impulsionada por duas frentes frias atípicas que provocaram acumulados superiores a 100 milímetros (mm) em menos de 24 horas no extremo Sul do estado. Das 47 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação, 44 registraram chuvas acima da média climatológica no mês — com exceção de Cianorte, Maringá e Apucarana.

Os municípios de Fazenda Rio Grande, Laranjeiras do Sul e Palmas (distrito de Horizonte) alcançaram os maiores volumes acumulados para um mês de agosto desde a instalação das estações.

Contraste entre o Sul e o restante do país

O quadro paranaense reflete o panorama de toda a Região Sul, atualmente sem nenhum registro de seca. A dinâmica foi favorecida pelo fenômeno El Niño, que aumentou a umidade e as temperaturas nessa região do país, ajudando a reduzir a seca também no sul de Mato Grosso do Sul, em Goiás e em trechos de São Paulo e do Rio de Janeiro.

O cenário sulista contrasta com o restante do Brasil, onde o El Niño provocou escassez de chuva e altas temperaturas. O estudo apontou avanço ou agravamento da seca em diversos estados do Norte e Nordeste (como Amazonas, Pará, Ceará, Bahia e Pernambuco), além do Distrito Federal e de áreas do Sudeste, como Minas Gerais e Espírito Santo.