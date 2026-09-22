Rodovias

Projeto-piloto de radares que calculam velocidade média é suspenso no Paraná

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 22/09/26 11h56
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Fotografia em enquadramento amplo com plano geral do tráfego em um trecho curvo de rodovia ladeado por sinalização de trânsito. Em primeiro plano, no canto esquerdo, sobre um talude gramado, destaca-se uma placa amarela de sinalização viária com a inscrição "MEDIDOR DE VELOCIDADE" em letras pretas. Logo atrás, um radar eletrônico exibe em visor digital vermelho o número "82" e, abaixo, uma placa circular indica o limite máximo de velocidade de "60 km/h". No plano intermediário, um caminhão-guincho transporta na plataforma um carro de passeio branco, trafegando pela pista asfaltada ao lado de uma mureta metálica de proteção (guard-rail). À direita do caminhão, outro automóvel prata segue no mesmo sentido. Ao fundo, a rodovia estende-se cercada por vegetação densa e árvores sob céu encoberto e luz diurna difusa.
Suspensão afeta 13 trechos no Paraná. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu a operação do projeto-piloto que testa radares com controle de velocidade média no Paraná. Os equipamentos, instalados em 13 trechos do estado, estão com a operação suspensa até uma nova manifestação da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD).

A suspensão foi formalizada por uma série de nove decisões da SUROD, todas assinadas na sexta-feira (18) e publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (21), na Seção 1.

Segundo a publicação no DOU, a suspensão ocorre para ajustes nos estudos técnicos relacionados à sinalização e à comunicação aos usuários, com o objetivo de aprimorar o experimento.

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Em nota, a ANTT informou que nenhum motorista foi autuado, multado ou penalizado com base nesse sistema. “Desde o início, os atos que autorizaram os testes determinaram expressamente que os dados aferidos não poderiam ser utilizados para aplicar penalidades aos usuários”, diz o comunicado.

A iniciativa integra os esforços da Agência para ampliar a segurança nas rodovias e proteger vidas, em alinhamento ao compromisso internacional assumido pelo Brasil. Após a conclusão dos aprimoramentos, a ANTT informou que divulgará os próximos passos do projeto.

Como funcionam esses radares?

O controle de velocidade média é diferente do radar que verifica a velocidade de um veículo em um único ponto da rodovia. Nesse sistema, as informações registradas em dois pontos de monitoramento são cruzadas para calcular quanto tempo o motorista levou para percorrer determinado trecho.

Com esses dados, é possível verificar a velocidade média desenvolvida pelo veículo ao longo do percurso, e não apenas a velocidade registrada em um ponto específico da rodovia.

No Paraná, os testes dos equipamentos são de responsabilidade das concessionárias responsáveis pelos respectivos trechos, sendo elas PRVias, EPR Paraná, EPR Iguaçu e EPR Litoral Pioneiro. Inicialmente, os testes teriam duração de 180 dias, contados a partir da efetiva implantação do monitoramento.

Confira, a seguir, os trechos que participam do projeto-piloto:

BR-277

  • Morretes: do km 41 ao km 33, na descida da Serra do Mar, totalizando 8 km – EPR Litoral Pioneiro;
  • Guarapuava: do km 350,9 ao km 354,2, totalizando 3,3 km – EPR Iguaçu;
  • Entre Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras: do km 457,3 ao km 476,9, totalizando 19,6 km – EPR Iguaçu;
  • Entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste: do km 609 ao km 613, totalizando 3,5 km – EPR Iguaçu;
  • Entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste: do km 613 ao km 609, totalizando 3,5 km – EPR Iguaçu;
  • São Miguel do Iguaçu: do km 685,4 ao km 689, totalizando 3,6 km – EPR Iguaçu.

BR-376

  • Entre Mauá da Serra e Ortigueira: do km 304 ao km 309, totalizando 5 km – Motiva Paraná;
  • Tibagi: do km 430 ao km 435, totalizando 5 km – Motiva Paraná;
  • Entre Tibagi e Ponta Grossa: do km 441 ao km 446, totalizando 4 km – Motiva Paraná.

BR-163

  • Capitão Leônidas Marques: do km 151,4 ao km 139,9, totalizando 11,5 km – EPR Iguaçu.

Rodovias estaduais

  • PR-151, entre Carambeí e Ponta Grossa: do km 306 ao km 315, totalizando 9 km – EPR Litoral Pioneiro;
  • PR-444, em Arapongas: do km 17 ao km 24, totalizando 7 km – EPR Paraná;
  • PR-862, em Ibiporã: do km 2 ao km 10, totalizando 8 km – EPR Paraná.
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