Projeto-piloto de radares que calculam velocidade média é suspenso no Paraná

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu a operação do projeto-piloto que testa radares com controle de velocidade média no Paraná. Os equipamentos, instalados em 13 trechos do estado, estão com a operação suspensa até uma nova manifestação da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD).

A suspensão foi formalizada por uma série de nove decisões da SUROD, todas assinadas na sexta-feira (18) e publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (21), na Seção 1.

Segundo a publicação no DOU, a suspensão ocorre para ajustes nos estudos técnicos relacionados à sinalização e à comunicação aos usuários, com o objetivo de aprimorar o experimento.

Em nota, a ANTT informou que nenhum motorista foi autuado, multado ou penalizado com base nesse sistema. “Desde o início, os atos que autorizaram os testes determinaram expressamente que os dados aferidos não poderiam ser utilizados para aplicar penalidades aos usuários”, diz o comunicado.

A iniciativa integra os esforços da Agência para ampliar a segurança nas rodovias e proteger vidas, em alinhamento ao compromisso internacional assumido pelo Brasil. Após a conclusão dos aprimoramentos, a ANTT informou que divulgará os próximos passos do projeto.

Como funcionam esses radares?

O controle de velocidade média é diferente do radar que verifica a velocidade de um veículo em um único ponto da rodovia. Nesse sistema, as informações registradas em dois pontos de monitoramento são cruzadas para calcular quanto tempo o motorista levou para percorrer determinado trecho.

Com esses dados, é possível verificar a velocidade média desenvolvida pelo veículo ao longo do percurso, e não apenas a velocidade registrada em um ponto específico da rodovia.

No Paraná, os testes dos equipamentos são de responsabilidade das concessionárias responsáveis pelos respectivos trechos, sendo elas PRVias, EPR Paraná, EPR Iguaçu e EPR Litoral Pioneiro. Inicialmente, os testes teriam duração de 180 dias, contados a partir da efetiva implantação do monitoramento.

Confira, a seguir, os trechos que participam do projeto-piloto:

BR-277

Morretes: do km 41 ao km 33, na descida da Serra do Mar, totalizando 8 km – EPR Litoral Pioneiro;

do km 41 ao km 33, na descida da Serra do Mar, totalizando 8 km – EPR Litoral Pioneiro; Guarapuava: do km 350,9 ao km 354,2, totalizando 3,3 km – EPR Iguaçu;

do km 350,9 ao km 354,2, totalizando 3,3 km – EPR Iguaçu; Entre Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras: do km 457,3 ao km 476,9, totalizando 19,6 km – EPR Iguaçu;

do km 457,3 ao km 476,9, totalizando 19,6 km – EPR Iguaçu; Entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste: do km 609 ao km 613, totalizando 3,5 km – EPR Iguaçu;

do km 609 ao km 613, totalizando 3,5 km – EPR Iguaçu; Entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste: do km 613 ao km 609, totalizando 3,5 km – EPR Iguaçu;

do km 613 ao km 609, totalizando 3,5 km – EPR Iguaçu; São Miguel do Iguaçu: do km 685,4 ao km 689, totalizando 3,6 km – EPR Iguaçu.

BR-376

Entre Mauá da Serra e Ortigueira: do km 304 ao km 309, totalizando 5 km – Motiva Paraná;

do km 304 ao km 309, totalizando 5 km – Motiva Paraná; Tibagi: do km 430 ao km 435, totalizando 5 km – Motiva Paraná;

do km 430 ao km 435, totalizando 5 km – Motiva Paraná; Entre Tibagi e Ponta Grossa: do km 441 ao km 446, totalizando 4 km – Motiva Paraná.

BR-163

Capitão Leônidas Marques: do km 151,4 ao km 139,9, totalizando 11,5 km – EPR Iguaçu.

Rodovias estaduais

PR-151, entre Carambeí e Ponta Grossa: do km 306 ao km 315, totalizando 9 km – EPR Litoral Pioneiro;

do km 306 ao km 315, totalizando 9 km – EPR Litoral Pioneiro; PR-444, em Arapongas: do km 17 ao km 24, totalizando 7 km – EPR Paraná;

do km 17 ao km 24, totalizando 7 km – EPR Paraná; PR-862, em Ibiporã: do km 2 ao km 10, totalizando 8 km – EPR Paraná.