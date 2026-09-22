Mais de 50 bloqueios: BR-476 é interditada por erosão severa e rodovias do Paraná têm restrições

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) que cortam o Paraná têm pontos críticos de atenção nesta terça-feira (22), principalmente na região do Vale do Ribeira. Bloqueios, restrições de tráfego, problemas no pavimento e obras exigem cuidado redobrado dos motoristas.

BR-476: bloqueio total em Adrianópolis

A situação mais crítica está na BR-476, no Vale do Ribeira. No km 5,6, em Adrianópolis, a rodovia está totalmente interditada após uma erosão severa romper o pavimento. A passagem está restrita a veículos de emergência e assistência.

No km 46,7, em Tunas do Paraná, equipes trabalham na desobstrução de uma queda de barreira. A rodovia ainda possui mais de uma dezena de pontos com tráfego em meia pista ou outras restrições provocadas por problemas no pavimento. Também há interdição total do km 14,5.

PR-092 tem dezenas de pontos de atenção

A PR-092 também exige atenção entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul. Há pelo menos 40 pontos de atenção, incluindo trechos parcialmente bloqueados e locais com circulação em meia pista. As condições da rodovia exigem cautela dos motoristas, especialmente nos pontos afetados por problemas no pavimento.

Além das dezenas de pontos críticos, a PR-092 conta com bloqueio parcial no km 228, no sentido Jaguariaíva, para a execução de serviços de manutenção no pavimento.

BR-277 tem buracos e obras em Campo Largo

Na BR-277, motoristas devem redobrar a atenção na região do Jardim Guarani, em Campo Largo, no sentido Curitiba, próximo aos km 114 e 115. Há relatos de buracos de grandes proporções no trecho, com registro de danos a pneus e suspensões.

A rodovia também tem obras de ampliação e conservação que provocam lentidão entre os km 68 e 83 e entre os km 0 e 60, no sentido Litoral. Além disso, a BR-277 passa por intervenções contínuas de manutenção em ambos os sentidos entre o km 28 e o km 70.

BR-376 terá interdições em Guaratuba

Na BR-376, em Guaratuba, estão programadas interdições totais temporárias para a aferição de equipamentos de fiscalização. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e às orientações das equipes responsáveis pela operação.

BR-153 em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Na BR-153, frentes de ampliação ocupam a pista em ambos os sentidos do km 01 ao km 52. O ponto de maior retenção ocorre na altura do km 33, em Santo Antônio da Platina, onde equipes realizam a operação de içamento de vigas na ponte sobre o Rio Ubá. A manobra exige interdições temporárias do tráfego, com bloqueios totais momentâneos em ambos os sentidos durante o posicionamento das estruturas.

BR-369 em Cornélio Procópio e Cambará

Na BR-369, seguem ativas as frentes de trabalho para ampliação da capacidade operacional em ambos os sentidos ao longo de todo o trecho compreendido entre o km 04 e o km 22, com afunilamento de faixas e presença de máquinas na pista.

PR-418 tem desvios programados

No Contorno Norte de Curitiba, a PR-418 permanece com pontos de atenção devido a obras estruturais e serviços recentes, que podem provocar alterações no fluxo e desvios programados.

PR-508: Rodovia das Praias em obras

No Litoral, a PR-508 passa por trabalhos de aplicação de microrevestimento no asfalto entre o km 00 e o km 03, em ambos os sentidos. A intervenção exige atenção e redução de velocidade devido ao bloqueio intercalado de faixas de rolamento.

Alternativa entre Curitiba e São Paulo

Para deslocamentos de longa distância entre Curitiba e São Paulo, a orientação é evitar o Vale do Ribeira, especialmente os trechos da BR-476 e da PR-092 afetados pelas restrições.

A BR-116, pela Régis Bittencourt, aparece como alternativa para a viagem. Também não é recomendado utilizar estradas rurais como desvios improvisados nos trechos afetados.