Projeto Parceiro na Escola é aprovado em 2º turno e vai para sanção do governador

O projeto de lei do Programa Parceiro na Escola foi aprovado em segunda discussão na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta terça-feira (04). A proposta recebeu 38 votos favoráveis e 13 contrários. O texto agora segue para sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Assim como na sessão anterior, a votação foi conduzida de forma híbrida, com parte dos deputados presentes no plenário e parte de maneira remota, participando pela internet. Manifestantes que haviam invadido o prédio permaneceram no plenário da Alep, mesmo com uma ordem de reintegração de posse.

Durante a sessão, o presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSD), informou os presentes sobre a ordem judicial, mas garantiu a permanência dos manifestantes por um período de 15 minutos após o fim dos trabalhos legislativos.

Oposição voltou a criticar legalidade do projeto

No início dos trabalhos, Traiano colocou em votação um requerimento da oposição que pedia uma apreciação pelo plenário do relatório da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre o projeto. Mais cedo, a comissão havia aprovado a inclusão de emendas ao texto original não de forma pontual, mas como um substitutivo geral ao projeto, o que também foi aprovado pelo plenário.

Entre os deputados de oposição, as críticas foram semelhantes àquelas feitas durante a primeira discussão do projeto de lei. O deputado Goura (PDT) disse estar envergonhado pelo fato de as sessões terem sido realizadas de forma remota. “É uma tarde de vergonha, que entristece a política do Paraná. O que está ocorrendo aqui é um palco de experiências nefastas para a educação pública no Brasil. É como se o Estado fosse apenas um gestor de contratos”, afirmou, pedindo apoio ao voto contrário à aprovação do projeto.

Luciana Rafagnin (PT) cobrou mais debate entre o governo e a sociedade sobre o teor do projeto. Ela classificou a tramitação do projeto em regime de urgência como algo ditatorial, e reforçou que o programa vai privatizar a educação no Paraná e gerar desemprego no setor.

“O projeto permite a contratação de professores sem concurso. E sem concurso, o que vai ser do quadro próprio do magistério? O que vai ser da ParanáPrevidência, dos aposentados e dos futuros aposentados? Se o governador não se acha competente para coordenar e administrar a educação pública do nosso estado, então ele também não tem condições de continuar sendo governador do nosso estado”, disse.

Líder do governo destaca “inverdades” durante a discussão do projeto

Último a discursar no plenário virtual, Hussein Bakri (PSD) rebateu a alegação do deputado Goura (PDT) de que a ausência no debate presencial seria uma vergonha. “A culpa é de vocês, que invadiram a assembleia. Lá no Congresso Nacional, todos nós condenamos os atos de 8 de janeiro [de 2023]. E aqui, é diferente? Como é que é? Aqui pode? Aqui é bonito? Aqui é democracia?”, questionou.

Sobre as discussões acerca do projeto, o líder do governo na Alep disse que “salta aos olhos a quantidade de inverdades que foram proferidas”. Sobre a hipótese levantada pela oposição, de que o programa permitiria a cobrança de mensalidades nas escolas públicas, Bakri apontou uma das emendas ao texto original que proíbe tal prática.

“Colocamos na nossa emenda, para evitar qualquer coisa, algo que deixa mais claro essa questão do acesso universal às escolas da rede pública. Duvido que alguma pessoa em sã consciência, um pai, um aluno que esteja sendo tentado a acreditar nessas inverdades vai acreditar que o estado vai cobrar mensalidade”, afirmou.

Como votou cada deputado:

SIM

Adão Litro

Alexandre Amaro

Alexandre Curi

Alisson Wandscheer

Anibelli Neto

Artagão Junior

Batatinha

Bazana

Cantora Mara Lima

Cloara Pinheiro

Cobra Repórter

Delegado Jacovos

Denian Couto

Do Carmo

Douglas Fabrício

Fábio Oliveira

Flávia Francischini

Gilberto Ribeiro

Gilson de Souza

Gugu Bueno

Hussein Bakri

Luiz Corte

Luiz Cláudio Romanelli

Luiz Fernando Guerra

Marcel Micheletto

Marcio Pacheco

Marcia Huçulak

Maria Victória

Marli Paulino

Matheus Vermelho

Moacyr Fadel

Nelson Justus

Paulo Gomes

Marcelo Rangel

Ricardo Arruda

Samuel Dantas

Soldado Adriano José

Thiago Buhrer

Tiago Amaral

Tito Barrichelo

NÃO

Ana Julia

Arilson Chiorato

Cristina Silvestre

Doutor Antenor

Evandro Araújo

Goura

Luciana Rafagnin

Mabel Canto

Ney Leprevost

Professor Lemos

Renato Freitas

Requião Filho

Tercilio Turini

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida