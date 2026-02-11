Projeto gratuito cria identidade digital para veículos do Paraná; veja como funciona

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Proprietários de veículos de todo o Paraná podem participar do projeto-piloto que cria para os carros o Passaporte Veicular Digital. A partir desta quarta-feira (11/02), estão abertas as inscrições para o projeto que está sendo desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar-PR).

A novidade vai criar um registro único digital em blockchain, reunindo dados, histórico e informações do veículo de forma simples, confiável e alinhada às leis de privacidade de dados. Com esse procedimento, o carro passará a contar com uma identidade eletrônica, que reúne desde as informações de fábrica até histórico de revisões, quilometragem, seguros, financiamentos, ocorrências e transferências.

A tecnologia permitirá que cada veículo receba um token único, vinculado ao número do chassi, garantindo que todas as informações sejam rastreadas de forma segura, imutável e acessível durante toda a vida útil do automóvel. As inscrições vão até o dia 23 deste mês e todo o processo é gratuito para o cidadão.

O projeto, que inicialmente previa a “tokenização” de mil veículos, foi ampliado para permitir que todos os veículos inscritos possam participar. “O projeto-piloto é um passo determinante para garantir que a tecnologia chegue com maturidade e confiabilidade à população. Queremos entregar algo seguro, funcional e que realmente facilite a vida dos proprietários”, observa o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon.

Segurança e transparência são os pilares centrais da iniciativa, destaca o presidente do Detran-PR, Santin Roveda. A solução baseada em blockchain garante que as informações não sejam alteradas de forma indevida, reduzindo fraudes em quilometragem, registros e documentação.

Duração do projeto-piloto do Passaporte Veicular Digital

O projeto-piloto terá duração de 120 dias e será acompanhado por um Comitê Gestor formado por equipes técnicas das duas instituições, que se reunirá quinzenalmente para validar marcos e entregas.

As informações do Passaporte Veicular Digital estarão disponíveis no site e no aplicativo do Detran-PR através do login de usuário a partir do dia 2 de março deste ano, pelo prazo de 60 dias.

Quem pode participar

Veículos de qualquer ano e modelo poderão participar do projeto, incluindo moto e caminhão. Todo o processo acontece de forma online, a partir da informação dos dados do veículo, dispensando a necessidade de deslocamentos presenciais até as unidades do Detran-PR, por exemplo.

A partir do projeto-piloto, a intenção é que o Passaporte Veicular Digital seja implantado definitivamente e de forma integral no Paraná até o fim de 2026, com a meta de inserir toda a frota estadual no banco de dados em um período de cinco anos, com a disponibilização de todas as informações possíveis sobre cada veículo.