Paraná registra primeira morte por dengue em 2026. Já são 322 casos confirmados

Um homem de 89 anos morreu em decorrência de complicações causadas pela dengue em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. Ele era natural de Leópolis. O caso é o primeiro óbito provocado pela doença em 2026 confirmado oficialmente pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa).

De acordo com o informe epidemiológico publicado nesta terça-feira (10/2), o Paraná soma, até o momento, 322 casos de dengue confirmados neste ano. Deste total, 11 casos evoluíram para quadros considerados graves. Além disso, outros 4.273 casos prováveis da doença já foram notificados à secretaria e seguem em investigação.

Londrina concentra o maior número de casos confirmados no estado, com 45 registros. Em Curitiba, nove casos de dengue já foram confirmados oficialmente. Na capital, outros 143 casos prováveis estão em análise.

Em 2025, o Paraná registrou nove mortes provocadas por complicações da dengue. O número representa uma queda em relação ao ano anterior. Em 2024, 51 pessoas morreram em decorrência da doença, cinco vezes mais do que o total registrado no ano passado.

Como prevenir

A dengue é causada pela fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada com o vírus. Para se prevenir, é necessário eliminar os focos de água parada é a principal forma de prevenção contra a dengue. Pratos de plantas devem ter areia até a borda, caixas d’água precisam estar bem tampadas e calhas devem ser limpas com frequência.

O uso de repelente, principalmente nas áreas expostas do corpo, ajuda a diminuir o risco de transmissão. Telas em portas e janelas, além de mosquiteiros, também são aliados importantes. Em caso de sintomas como febre, dor no corpo e dor atrás dos olhos, a orientação é procurar uma unidade de saúde.

