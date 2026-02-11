Mutirão contra dengue no Pinheirinho recolhe entulhos e orienta moradores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bairro Pinheirinho, em Curitiba, recebe nesta terça (10/2) e quarta-feira (11/2) um mutirão do programa Curitiba Sem Mosquito. A ação, realizada na área da Unidade de Saúde Sagrado Coração, visa eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, através de orientações à população e recolhimento de entulhos.

Equipes formadas por agentes comunitários e de endemias, com apoio do Exército, percorrem 22 quarteirões no entorno da unidade de saúde. A coleta de materiais pelo Departamento de Limpeza Pública está programada para quinta-feira (12/2).

O supervisor de Saúde do Distrito Sanitário do Pinheirinho, Cleverson Fragoso, alerta que fevereiro é um período crítico para proliferação do mosquito devido às altas temperaturas e chuvas frequentes. Ele ressalta também o risco aumentado de contaminação durante as viagens de Carnaval.

Nos três primeiros mutirões de fevereiro, realizados no Tatuquara e Cajuru, foram recolhidas 19,36 toneladas de entulhos. Em janeiro, cinco ações somaram 66 toneladas. A meta é alcançar 100 mutirões até o fim de 2026.

Próximas ações e orientações

O mutirão seguirá para a Regional Cajuru nos dias 20 e 23/2, com recolhimento em 24/2, na área da Unidade de Saúde São Domingos. No Boa Vista, as ações ocorrerão em 24 e 25/2, com coleta em 26/2, próximo à unidade Vila Esperança.

Moradores de regiões não contempladas podem solicitar o recolhimento de até cinco carrinhos de mão de entulhos residenciais pelo Canal 156. O canal também recebe denúncias e pedidos de limpeza em terrenos baldios e públicos.

A Prefeitura reforça a importância da participação dos cidadãos na eliminação de criadouros, como baldes com água da chuva, e no uso de repelentes como medidas preventivas contra a dengue.