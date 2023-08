Projeto de lei do PR quer tratamento gratuito de dermatite atópica pelo SUS

Os medicamentos para o tratamento da Dermatite Atópica poderão ser oferecidos gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). É o que propõe o projeto de lei da deputada estadual Maria Victoria (PP). A parlamentar enviou um requerimento à ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, solicitando a incorporação dos inibidores das enzimas Janus Kinase (JAK) Abrocitinibe, Upadacitinibe, Baricitinibe e imunobiológicos, a exemplo do Dupilumabe, que são medicamentos cuja bula foi aprovada com indicação específica para o tratamento da dermatite atópica.

“Nenhum desses medicamentos está à disposição dos usuários do SUS, e apenas poucos planos de saúde cobrem o tratamento da dermatite atópica com essas medicações. São remédios mais modernos e mais eficazes”, afirma a deputada.

LEIA TAMBÉM:

>> Mais de R$ 2,8 milhões de um único CPF estavam ‘esquecidos’ nos bancos

>> Lotérica de Curitiba comemora ‘Bodas de Ouro’ da sorte: conheça a Talismã

Maria Victoria explica que alguns dos medicamentos, a exemplo do Baricitinibe e Upadacitinibe, já foram incorporados pelo SUS, porém possuem indicação para o tratamento de outras doenças, a exemplo da artrite reumatóide.

“O SUS já adquire esses medicamentos. Precisamos incorporá-los aos protocolos de tratamento da dermatite atópica já que as bulas já orientam sobre o uso no tratamento da dermatite atópica”, reforça.

Dados

A dermatite atópica é um dos tipos mais comuns de alergia cutânea caracterizada por eczema atópico. É uma doença genética, crônica e que apresenta pele seca, erupções que coçam e crostas, geralmente acometendo dobras dos braços e parte de trás dos joelhos. Não é doença contagiosa e pode vir acompanhada de asma ou rinite alérgica.

Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que 59% dos brasileiros já tenham apresentado pelo menos um dos sintomas característicos da dermatite atópica. Porém, o diagnóstico correto para a doença ocorreu em apenas 1% dos casos. Outros 2% dos casos foram diagnosticados como alergia.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná