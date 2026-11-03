Projeto que pode aumentar taxas de cartórios em 80% avança na Assembleia Legislativa

A proposta que estabelece novas regras para a cobrança de taxas pelos serviços dos cartórios extrajudiciais no Paraná avançou em primeiro turno na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A iniciativa, que pode elevar em mais de 80% os custos de determinados serviços, passou com 25 votos favoráveis, 13 contrários e duas abstenções.

Em regime de urgência, a matéria foi um dos principais destaques das duas sessões plenárias realizadas nesta terça-feira (3) — uma ordinária e outra extraordinária. O texto recebeu 14 emendas de Plenário em segundo turno e retornou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para nova análise, onde as alterações foram aprovadas. A votação definitiva das mudanças ocorre nesta quarta-feira (4).

De autoria do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), o projeto de lei 1016/2025 reorganiza as regras de cobrança de emolumentos, prevê a atualização anual dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e estabelece parâmetros para o cálculo das taxas.

Critérios de cálculo e transparência

A proposição original define critérios objetivos para a base de cálculo dos atos cartorários que envolvem conteúdo financeiro. Nesses casos, o texto prevê a utilização do maior valor entre os parâmetros definidos na legislação, como o preço declarado pelas partes, o valor tributário do imóvel e a base utilizada para o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Os valores dos serviços deverão observar tabelas específicas, com faixas mínimas e máximas para determinados atos.

A justificativa do projeto destaca a implementação de medidas rígidas de transparência e fiscalização:

Os cartórios deverão disponibilizar as tabelas de cobrança em locais visíveis ao público e em seus respectivos sites;

É obrigatório o fornecimento de recibos detalhados com a discriminação dos valores pagos;

Ficam proibidas cobranças globais sem o devido detalhamento;

O texto cria mecanismos para reclamações e pedidos de devolução de valores cobrados indevidamente, além de estabelecer penalidades administrativas em caso de descumprimento.

Gratuidade e atualização da legislação

O projeto mantém hipóteses tradicionais de gratuidade e isenção, incluindo atos praticados em favor de beneficiários da justiça gratuita — quando expressamente determinados pelo Judiciário — e serviços vinculados a projetos sociais de responsabilidade do Tribunal de Justiça.

Segundo o TJ-PR, a legislação estadual em vigor, baseada na antiga Lei nº 6.149/1970, precisava ser modernizada para acompanhar as transformações tecnológicas e as novas atribuições dos serviços extrajudiciais, garantindo maior clareza nas cobranças, segurança jurídica aos usuários e sustentabilidade financeira às serventias.

Análise de emendas na CCJ

O texto chegou ao Plenário com emendas vindas da CCJ. A primeira, de caráter supressivo, propõe a exclusão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º, sob o argumento de que os dispositivos permitiriam o reajuste das custas judiciais com base em critérios de conveniência e oportunidade sem a devida previsão legal, o que feriria o princípio da legalidade. A segunda, modificativa, altera o artigo 22 para adequação à técnica legislativa.

Durante a reunião extraordinária da CCJ realizada após as sessões desta terça-feira, o deputado Alisson Wandscheer (PP) apresentou parecer favorável à constitucionalidade e à legalidade das 14 emendas de Plenário apresentadas. O relatório foi aprovado pelo colegiado e o texto retorna para votação em plenário nesta quarta-feira.