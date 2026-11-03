Cidades do Paraná atingidas por tempestades vão receber mais de R$ 6 milhões

As cidades de Maringá, Marquinho e Laranjal, em diferentes regiões do Paraná, atingidas pelas fortes tempestades registradas entre domingo (1º) e segunda-feira (2), receberão recursos da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para ajudar na recuperação dos estragos. O Legislativo anunciou nesta terça-feira (3) o repasse de mais de R$ 6 milhões do próprio orçamento para auxiliar os municípios.

Do total, R$ 5 milhões serão destinados a Maringá, no Noroeste do estado, e R$ 1 milhão a Marquinho, no Centro-Sul. O valor que será enviado a Laranjal ainda não foi definido.

O anúncio foi feito pelo presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (Republicanos). Segundo ele, a definição depende de novas informações da Defesa Civil sobre os danos no município.

“Estamos esperando novas atualizações da Defesa Civil em relação ao município de Laranjal, para definirmos o valor que será repassado também para lá”, afirmou.

O dinheiro será transferido à Defesa Civil do Paraná, que ficará responsável por direcionar os recursos às ações de recuperação. Entre as medidas previstas estão a compra de telhas e equipamentos para atender as cidades atingidas.

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Maringá e Marquinho concentram os maiores estragos

As tempestades atingiram 17 municípios paranaenses, segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado na manhã de terça-feira. Ao todo, 1.277 pessoas foram afetadas, nove ficaram desalojadas, 350 residências foram danificadas e uma foi destruída.

Maringá e Marquinho estão entre as cidades que registraram os maiores prejuízos, com quedas de árvores, destelhamentos, danos em imóveis e problemas no sistema viário.

Na noite desta terça, o Simepar confirmou a passagem de um tornado em Maringá. No município, cerca de 29% das unidades consumidoras estavam sem energia elétrica no fim da tarde de segunda-feira. A Defesa Civil municipal contabilizou 363 quedas de árvores e distribuiu lonas para mais de 600 famílias.

Os estragos também afetaram serviços públicos. Cinco escolas municipais precisaram suspender as aulas por causa de danos estruturais. Além disso, 14 das 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estavam com o atendimento temporariamente comprometido.

De acordo com o Simepar, choveu 49,8 milímetros em Maringá entre a meia-noite e as 7h de segunda-feira. Em Marquinho, o balanço estadual apontou 1.080 pessoas afetadas e 270 casas danificadas.

Marquinho foi atingida por granizo cinco vezes em quatro meses

Durante a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira, deputados também manifestaram solidariedade às famílias atingidas e defenderam medidas para ajudar os municípios.

O deputado Artagão Júnior (PSD) destacou os estragos em cidades como Laranjeiras do Sul, Laranjal, Palmital, Maringá e Marquinho. Segundo ele, o prefeito de Marquinho, Juninho, relatou a situação enfrentada pelo município após as chuvas.

A cidade foi atingida por chuva de granizo pela quinta vez em apenas quatro meses. De acordo com o parlamentar, as tempestades mais recentes deixaram Marquinho sem energia elétrica por 24 horas.

Assembleia também analisa calamidade pública em Maringá

Além do repasse financeiro, a Assembleia recebeu um projeto de decreto legislativo para reconhecer o estado de calamidade pública em Maringá. A proposta é de autoria da deputada Maria Victoria (PP) e dos deputados Delegado Jacovós (PL), Soldado Adriano José (PSD), Evandro Araújo (PSD) e Do Carmo (Podemos).

O reconhecimento busca facilitar a adoção de medidas emergenciais e a realização de reparos necessários para recuperar a cidade.

Ao anunciar o auxílio, Alexandre Curi comparou a iniciativa ao apoio enviado anteriormente a Rio Bonito do Iguaçu, atingido por um tornado em novembro do ano passado. Na ocasião, a Assembleia destinou R$ 3 milhões do próprio orçamento ao município.

“Infelizmente, o Paraná frequentemente tem esses acontecimentos climáticos. A Assembleia do Paraná, assim como foi solidária ao município de Rio Bonito do Iguaçu, não podia ser diferente neste momento de dificuldade que importantes cidades do Paraná estão enfrentando”, afirmou.