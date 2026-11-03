Frio, chuva intensa e tornados: outubro teve combinação incomum no Paraná

Outubro de 2026 teve uma combinação de fenômenos incomum no Paraná. Além de temperaturas abaixo da média histórica e volumes elevados de chuva em diversas cidades, o mês foi marcado pela formação de dois tornados de baixa intensidade. Os dados são de um balanço divulgado na segunda-feira (2) pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A chuva passou dos 500 milímetros em sete estações meteorológicas do estado. O maior acumulado foi registrado em Marumbi Base, com 675,8 mm. Na sequência aparecem Cruzeiro do Iguaçu (556,4 mm), Pato Branco (551,6 mm), Laranjeiras do Sul (544,4 mm), Cascavel (525,8 mm), Foz do Iguaçu (524,8 mm) e Francisco Beltrão (508,4 mm).

O cenário foi influenciado pela passagem de frentes frias, sistemas de baixa pressão e massas de ar frio que permaneceram sobre o Paraná por vários dias. Segundo a meteorologista do Simepar Julia Munhoz, a maior diferença em relação ao comportamento habitual do tempo foi observada na metade oeste do estado.

Temperaturas ficaram abaixo da média histórica

O período mais frio do mês foi registrado nos dias 18 e 19, quando a maioria das estações meteorológicas do Simepar marcou as menores temperaturas de outubro. A mínima chegou a 2,3°C no Distrito de Horizonte, em Palmas, e em General Carneiro, no fim da madrugada do dia 19.

Em Horizonte, foi a menor temperatura para outubro desde o início das medições na estação, em 2019. Outras cidades também tiveram marcas expressivas: Guarapuava registrou 3 °C, União da Vitória teve 4,7°C, Laranjeiras do Sul marcou 8°C e Santa Maria do Oeste chegou a 8,1°C.

De acordo com o Simepar, as temperaturas máximas ficaram pelo menos 2°C abaixo da média histórica em todo o Paraná. Em algumas cidades do Centro-Sul, a diferença chegou a 6°C. Já no Noroeste, houve locais com máximas até 5°C inferiores ao padrão esperado.

As temperaturas médias também ficaram dentro ou abaixo da média em todas as estações do Simepar. A diferença chegou a 3°C nas áreas de Cascavel e Pinhão e a 2°C em municípios da metade oeste, como Toledo, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.

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Mesmo com o predomínio do frio, o mês começou com calor. Os dias 8 e 9 foram os mais quentes de outubro na maioria das estações. Em Loanda, os termômetros chegaram a 36,2°C na tarde do dia 8, maior temperatura registrada no estado durante o mês.

Chuva passou da média em diversas cidades

O volume de precipitação ficou acima da média histórica em todas as estações meteorológicas do Simepar, com exceção das unidades de Fazenda Rio Grande e Pinhão. As duas passaram por manutenções preventivas durante outubro e, por isso, não registraram todo o volume de chuva ocorrido nas cidades.

Em alguns municípios, o acumulado previsto para o mês inteiro foi ultrapassado já nos primeiros 12 dias. Isso ocorreu em locais como Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Guaíra e Londrina.

Um dos episódios mais intensos aconteceu em 24 de outubro. Pato Branco registrou 204,4 milímetros de chuva em um único dia, maior volume diário desde a instalação da estação, em 1997. Em Curitiba, foram 124,4 mm, também o maior acumulado diário desde o início das medições, há quase três décadas.

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Outros municípios tiveram volumes elevados na mesma data: Francisco Beltrão registrou 165,6 mm, a Lapa teve 143,4 mm, União da Vitória chegou a 121 mm, Laranjeiras do Sul marcou 120 mm e Guarapuava, 107 mm.

Dois tornados foram registrados no Paraná no primeiro dia do mês

Outubro também começou com a formação de dois tornados de baixa intensidade, ambos registrados no dia 1º. Um deles ocorreu entre Arapuã e Ivaiporã, na região Central do Paraná. O outro foi identificado entre Carambeí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Os fenômenos foram classificados como landspouts, tornados de curta duração e fraca intensidade. Segundo o Simepar, eles se formam a partir de pequenos redemoinhos de ar próximos à superfície e não estão associados a nuvens supercelulares. Por essas características, costumam ser menos destrutivos do que os tornados tradicionais.