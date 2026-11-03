Após dias de calor, frente fria derruba temperaturas no Paraná com mínima de 6°C

A chegada de uma frente fria deve provocar queda nas temperaturas em todo o Paraná durante o fim de semana. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a entrada de uma massa de ar frio e seco está prevista para sábado (7), com reflexos no domingo (8) e na segunda-feira (9).

O frio deve ser mais intenso na região Sul do estado. Em Palmas e General Carneiro, por exemplo, as temperaturas mínimas podem chegar a 6 °C entre domingo e segunda-feira, conforme a previsão do Simepar.

Calor e temporais antecedem a chegada do frio

Antes da mudança no tempo, o Paraná ainda terá dias de calor e instabilidade. Nesta terça-feira (3), as temperaturas devem passar dos 25 °C em todas as regiões e superar os 30 °C na metade norte. O transporte de ar quente e úmido favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de tempestades principalmente no Sudeste, nos Campos Gerais e no Leste.

Na quarta-feira (4), o calor ganha força, com temperaturas acima dos 30 °C na maior parte do estado. A intensificação de um sistema de baixa pressão deve organizar uma frente fria e aumentar o risco de temporais. De acordo com o Simepar, há possibilidade de chuva intensa, granizo, descargas elétricas e rajadas fortes de vento.

A instabilidade continua na quinta-feira (5), especialmente na faixa norte, onde podem ocorrer temporais durante a madrugada e a manhã. A tendência é de enfraquecimento das condições de chuva até o início da tarde, conforme o Simepar.

Na sexta-feira (6), a aproximação de outro sistema de baixa pressão deve favorecer a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde. O calor ainda será destaque, com possibilidade de temporais localizados e intensos.

Frio chega ao Paraná no sábado

Uma nova frente fria deve avançar pelo estado no sábado (7), aumentando novamente o risco de tempestades. A partir do anoitecer, a entrada de uma massa de ar frio e seco deve provocar o declínio das temperaturas, principalmente durante a noite e a madrugada de domingo.

De acordo com o Simepar, o domingo (8) deve ter tempo estável em todo o Paraná, mas com temperaturas baixas nas primeiras horas do dia. A condição também deve persistir na segunda-feira (9).