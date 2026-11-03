Ponte da Integração tem novas regras para carros de passeio; confira as exigências

Moradores de Foz do Iguaçu e de municípios paraguaios da região de fronteira contam com novas opções de documentos para atravessar a Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. As regras para carros de passeio entraram em vigor em 3 de novembro e foram divulgadas pela Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu.

A mudança permite que brasileiros residentes em Ciudad del Este, Presidente Franco e Hernandarias, além de paraguaios que moram em Foz do Iguaçu, apresentem diferentes documentos de identificação para fazer a travessia.

A exigência vale para todos os ocupantes do veículo, incluindo o motorista e os passageiros.

Documentos aceitos para atravessar a ponte

Para brasileiros residentes no Paraguai:

Documento para Trânsito Vicinal Fronteiriço (DTVF);

Cédula de Identidade Paraguaia (CIE);

Carteira de Residência Temporária no Paraguai;

Carteira de Residência Permanente no Paraguai.

Para paraguaios residentes no Brasil:

Documento para Trânsito Vicinal Fronteiriço (DTVF);

Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM).

Cada pessoa no veículo, incluindo o motorista, deve apresentar pelo menos um dos documentos aceitos para sua situação.

Horários e regras para cada tipo de veículo

A Ponte da Integração tem horários diferentes de acordo com o tipo de transporte autorizado:

Modalidade Horário e condições Carros de passeio Todos os dias, das 7h às 13h Transporte de cargas menores vazio (em lastro) Das 7h às 19h, exclusivamente pela Ponte da Integração Ônibus urbanos internacionais Das 7h às 19h, com saída e retorno pela Ponte da Integração ou pela Ponte da Amizade Ônibus de turismo fretados, sem destino final em Foz do Iguaçu ou Ciudad del Este 24 horas, exclusivamente pela Ponte da Integração Ônibus de linhas regulares internacionais 24 horas, exclusivamente pela Ponte da Integração

No caso dos ônibus urbanos internacionais que fazem a linha entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, todos os ocupantes também precisam apresentar um dos documentos previstos para a travessia de carros de passeio.

Transporte de mercadorias tem restrições

O transporte de mercadorias pela Ponte da Integração não está autorizado. A exceção são os produtos de subsistência previstos no Anexo II do Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas do Mercosul.

Para transportar outras mercadorias e realizar os procedimentos de fiscalização e declaração aduaneira, os viajantes devem utilizar a Ponte da Amizade.

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Liberação total está prevista para 2027

A abertura completa da Ponte da Integração está prevista para o primeiro semestre de 2027. A liberação depende da conclusão das obras de acesso no Paraguai e de ajustes na estrutura de fiscalização dos dois países.

A travessia de veículos de passeio começou em dezembro de 2025, com regras específicas para moradores da região. Atualmente, a estrutura também recebe caminhões vazios e ônibus internacionais, conforme os horários e as condições estabelecidos pelas autoridades brasileiras e paraguaias.