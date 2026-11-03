Ponte da Integração tem novas regras para carros de passeio; confira as exigências

Moradores de Foz do Iguaçu e de municípios paraguaios da região de fronteira contam com novas opções de documentos para atravessar a Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. As regras para carros de passeio entraram em vigor em 3 de novembro e foram divulgadas pela Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu.
A mudança permite que brasileiros residentes em Ciudad del Este, Presidente Franco e Hernandarias, além de paraguaios que moram em Foz do Iguaçu, apresentem diferentes documentos de identificação para fazer a travessia.
A exigência vale para todos os ocupantes do veículo, incluindo o motorista e os passageiros.
Documentos aceitos para atravessar a ponte
Para brasileiros residentes no Paraguai:
- Documento para Trânsito Vicinal Fronteiriço (DTVF);
- Cédula de Identidade Paraguaia (CIE);
- Carteira de Residência Temporária no Paraguai;
- Carteira de Residência Permanente no Paraguai.
Para paraguaios residentes no Brasil:
- Documento para Trânsito Vicinal Fronteiriço (DTVF);
- Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM).
Cada pessoa no veículo, incluindo o motorista, deve apresentar pelo menos um dos documentos aceitos para sua situação.
Horários e regras para cada tipo de veículo
A Ponte da Integração tem horários diferentes de acordo com o tipo de transporte autorizado:
|Modalidade
|Horário e condições
|Carros de passeio
|Todos os dias, das 7h às 13h
|Transporte de cargas menores vazio (em lastro)
|Das 7h às 19h, exclusivamente pela Ponte da Integração
|Ônibus urbanos internacionais
|Das 7h às 19h, com saída e retorno pela Ponte da Integração ou pela Ponte da Amizade
|Ônibus de turismo fretados, sem destino final em Foz do Iguaçu ou Ciudad del Este
|24 horas, exclusivamente pela Ponte da Integração
|Ônibus de linhas regulares internacionais
|24 horas, exclusivamente pela Ponte da Integração
No caso dos ônibus urbanos internacionais que fazem a linha entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, todos os ocupantes também precisam apresentar um dos documentos previstos para a travessia de carros de passeio.
Transporte de mercadorias tem restrições
O transporte de mercadorias pela Ponte da Integração não está autorizado. A exceção são os produtos de subsistência previstos no Anexo II do Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas do Mercosul.
Para transportar outras mercadorias e realizar os procedimentos de fiscalização e declaração aduaneira, os viajantes devem utilizar a Ponte da Amizade.
Liberação total está prevista para 2027
A abertura completa da Ponte da Integração está prevista para o primeiro semestre de 2027. A liberação depende da conclusão das obras de acesso no Paraguai e de ajustes na estrutura de fiscalização dos dois países.
A travessia de veículos de passeio começou em dezembro de 2025, com regras específicas para moradores da região. Atualmente, a estrutura também recebe caminhões vazios e ônibus internacionais, conforme os horários e as condições estabelecidos pelas autoridades brasileiras e paraguaias.