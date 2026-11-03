Denúncias de irregularidades eleitorais crescem 31% no Paraná em 2026

O número de denúncias de irregularidades eleitorais no Paraná aumentou 31,46% em 2026, na comparação com as eleições gerais de 2022. Ao todo, foram 4.429 registros feitos pelo aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, contra 3.369 há quatro anos. A maior parte das ocorrências está relacionada à propaganda eleitoral irregular em espaços públicos e na internet.

Curitiba concentrou o maior número de denúncias, com 1.415 registros, o equivalente a quase um terço do total estadual. Londrina aparece em segundo lugar, com 298 ocorrências, seguida por Ponta Grossa, com 237.

Das denúncias encaminhadas à Justiça Eleitoral, 3.911 foram registradas no primeiro turno e outras 518 no segundo. As campanhas para deputado estadual reuniram o maior volume de ocorrências, com 1.646 registros, seguidas pelas disputas para deputado federal, com 1.344.

Também foram contabilizadas 288 denúncias relacionadas à eleição presidencial, 239 referentes às campanhas ao Senado e 179 envolvendo candidatos ao governo estadual. Outros 733 registros tiveram como alvo partidos, coligações e federações.

Entre as irregularidades apontadas pelos denunciantes, aproximadamente 36% envolvem propaganda eleitoral em vias públicas, enquanto 18% dizem respeito à divulgação irregular de conteúdo na internet. A distribuição de materiais gráficos de campanha representa outros 8% das ocorrências.

Os números colocam o Paraná como responsável por 5,75% das 76.998 denúncias registradas em todo o país nas Eleições Gerais de 2026. Os dados foram consultados nesta terça-feira (3), na plataforma Pardal Web, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Pardal permite que eleitores comuniquem possíveis irregularidades na propaganda eleitoral. Os registros são encaminhados aos órgãos competentes para análise, o que significa que uma denúncia não representa, necessariamente, a confirmação de uma infração.