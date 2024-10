Programa vai investir R$ 30 milhões em projetos científicos e tecnológicos no Paraná

O Governo do Paraná vai investir R$ 30 milhões no Programa Institucional de Pesquisa Universal (Básica e Aplicada) com o objetivo de apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do estado.

A chamada pública para o programa foi lançada nesta segunda-feira (14) pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e a Fundação Araucária.

Os recursos serão distribuídos em cotas destinadas às Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) que possuem programas stricto sensu, tanto acadêmicos quanto profissionais, em associação ou em rede.

+ Leia também: Cristina Graeml e Eduardo Pimentel enfrentam polêmicas no 2º turno das eleições

“Esta é uma parceria de esforços para que o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia tenha plenas condições de oferecer o que tem de melhor, que é a qualidade de seus pesquisadores, sempre com pesquisas que possam ajudar o Estado a se desenvolver como um todo. É uma grande oportunidade para que as universidades e institutos de pesquisa possam organizar, a partir de critérios internos, o fomento à pesquisa básica e aplicada”, destaca o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona.

+ Leia também: Maior fabricante de lanchas da América Latina vai inaugurar loja na Grande Curitiba

O prazo para a submissão eletrônica das propostas vai até o dia 11 de novembro. O resultado final, após todas as etapas da chamada, deve ser divulgado a partir de 6 de maio de 2025. Todas as informações estão no edital. Confira.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?