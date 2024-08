Professores, médicos e servidor da Sanepar morrem em queda de avião em Vinhedo

O Governo do Paraná lamenta profundamente a morte de pelo menos oito servidores e profissionais ligados diretamente ao Estado no acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (09). São docentes e médicos da Unioeste, um professor da rede estadual e um funcionário da Sanepar.

A comunidade científica e universitária está em luto pelas vítimas Edilson Hobold, professor do curso de Educação Física (Bacharelado) do campus de Marechal Cândido Rondon; Deonir Secco, professor do curso de Engenharia Agrícola do campus de Cascavel; José Roberto Leonel Ferreira, professor aposentado do Curso de Medicina e Residência Médica; e Raquel Ribeiro Moreira, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras do campus de Cascavel.

Também faleceram a médica pediátrica Sarah Sella Langer, do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) e egressa do curso de Medicina da Unioeste, e Mariana Comiran Belim, também egressa do curso de Medicina, do campus de Cascavel e médica intensivista da UTI Adulta do Huop.

Morreram, ainda, Ana Caroline Redivodo e Hadassa Maria da Silva, ex-alunas dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da instituição estadual de ensino superior.

A Secretaria de Estado da Educação lamenta profundamente a morte do professor Adriano Daluca Bueno, que completaria 48 anos no próximo domingo. O profissional era contratado pelo Estado, via PSS (Processo Seletivo Simplificado), e estava lotado no Colégio Estadual Dario Vellozo no município de Toledo.

Outra vítima da queda do avião, Simone Mirian Rizental, atuou como pedagoga na rede estadual de educação até se aposentar, em 2020. Ela trabalhou no CEEP Pedro Boaretto Neto, em Cascavel.

Também faleceu Mauro Bedin, que trabalhava na Gerência Comercial Sudoeste da Sanepar, em Guaíra. Ele tinha 33 anos de companhia.

Luto oficial

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias pela tragédia. Ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão em Vinhedo para acompanhar os desdobramentos do acidente aéreo. Os dois estavam juntos no Espírito Santo, no encontro do Consórcio de Integração Sul Sudeste (Cosud), e foram para o local assim que souberam da notícia.

