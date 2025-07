Professor suspeito de abuso sexual contra 19 alunas menores de idade é denunciado pelo MP

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia à Justiça contra um professor da rede estadual de ensino da cidade de Califórnia, no interior do Paraná. O caso diz respeito a denúncias feitas no final de 2024 por 19 alunas do Colégio Estadual Talita Bresolin, que acusaram o docente de importunação e assédio sexual.

As vítimas têm entre 11 e 14 anos. Desde setembro do ano passado, o professor está afastado das funções como medida cautelar. O processo corre em segredo de justiça por envolver vítimas menores de idade.

Em nota enviada à Tribuna, o Ministério Público informou que todas as vítimas já foram ouvidas em protocolo especial. Confira o pronunciamento abaixo:

“O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Marilândia do Sul, ajuizou ação penal contra um professor investigado por estupro de vulnerável em Califórnia, município da comarca. O processo tramita em segredo de justiça em razão da idade das vítimas – adolescentes, todas já ouvidas dentro do protocolo de depoimento sem dano, a partir de cautelar requisitada pelo MPPR. A Promotoria de Justiça também requereu o afastamento cautelar do réu de suas atividades na escola, o que foi deferido pela Justiça, de modo que o professor encontra-se afastado.”

Entenda o caso

O professor foi afastado do cargo em setembro de 2024 após denúncias de assédio sexual encaminhadas ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana. Ele ocupava um cargo temporário, contratado via Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Segundo familiares das vítimas, os casos relatados de episódios de assédio eram recentes. Além disso, afirmam que a escola teria demorado a se posicionar oficialmente sobre o caso.

No dia 13 de setembro, pais e familiares de estudantes da escola realizaram uma manifestação pacífica em frente ao colégio em Califórnia. Com cartazes e faixas, os manifestantes protestaram contra o silêncio sobre o caso e pediram justiça, com mensagens como “Diga não à violência contra crianças”.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉