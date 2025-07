Três morrem em confronto com a Polícia em megaoperação em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pancada no tráfico!

Uma megaoperação entre Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na morte de três suspeitos em um confronto no bairro Santa Cândida, em Curitiba. A ação, batizada como “Operação Schinus” ocorreu em dois condomínios localizados na Rua Thereza Lopes Skroski.

De acordo com informações repassadas pela polícia ao jornal Bom Dia Paraná, da RPC, a operação teve início ainda durante a madrugada e tinha como principal objetivo o combate ao tráfico de drogas na região. Durante a abordagem, os agentes foram recebidos a tiros e houve troca de disparos com os suspeitos.

Equipes de socorro foram acionadas, mas os três indivíduos baleados não resistiram aos ferimentos. Os corpos permanecem sob custódia da polícia até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica, que farão a perícia e remoção.

Entre os resultados preliminares da operação estão:

Prisão de pessoas envolvidas diretamente com o tráfico;

⁠Apreensão de quantidades de drogas, armas e dinheiro em espécie;

⁠Descoberta de pontos estratégicos usados para armazenamento e comercialização dos entorpecentes;

⁠Identificação da estrutura hierárquica da organização, que incluía distribuição de funções, revezamento de turnos e utilização de estabelecimentos comerciais como fachada;

⁠Confirmação de denúncias anônimas recebidas pelo Disque-Denúncia 181.

Confronto gera bloqueios na região

A operação também gerou impactos na mobilidade da região. A Rua Thereza Lopes Skroski e vias próximas, como a Rua Paulo Kulik, foram bloqueadas pela polícia.

A linha de ônibus 232 – Aliança teve seu trajeto alterado e está desviando por um terreno desocupado para contornar o bloqueio. A circulação de pedestres e veículos segue sendo monitorada pelas forças de segurança.

Operação Schinus

Segundo a Polícia Militar, a operação recebeu esse nome em virtude do termo “Schinus” referir-se a um gênero de plantas da família Anacardiaceae, conhecido popularmente como Aroeira, nome dado ao conjunto habitacional onde foi realizada a ação.

Mais detalhes sobre a operação ainda serão repassados pela Polícia Militar.

