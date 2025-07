Bairros de Curitiba ficam sem água nesta semana. O seu está na lista?

Ao longo da semana, a Sanepar realiza manutenções nos reservatórios de Curitiba, o que pode causar desabastecimento em algumas regiões da cidade. A primeira intervenção está programada para quinta-feira (10), no Reservatório Tatuquara. A previsão é de que o fornecimento de água seja retomado gradualmente até a manhã de sexta-feira (11).

Por conta da higienização, os seguintes bairros de Curitiba poderão ter problemas no abastecimento. São eles: Campo de Santana, Caximba, Cidade Industrial, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará. Parte de Araucária, na Região Metropolitana, também pode ser afetada, incluindo os bairros Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Ainda na quinta-feira, a Sanepar fará a interligação de redes de água na Rua Benedito Cordeiro, esquina com a Rua Dario Marinho Iglesias, das 9h às 17h. Devido à obra, áreas próximas, no bairro Umbará, também podem enfrentar desabastecimento ao longo do dia, com previsão de normalização até as 21h.

Falta d´água nesta terça-feira (8)

Na segunda-feira (7), uma queda de energia em uma unidade de bombeamento comprometeu o abastecimento de água em algumas regiões da cidade. Os bairros afetados foram Alto Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho e Sítio Cercado, em Curitiba. A normalização está prevista para ocorrer até o início da manhã desta terça-feira (8).

Caixa d´água ajuda

Durante os períodos de manutenção, a Sanepar recomenda o uso consciente da água. Deve-se evitar desperdícios, como lavar carros ou calçadas, e priorizar o uso para alimentação e higiene.

A empresa também orienta que os imóveis possuam reservatórios com capacidade mínima de 500 litros, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Essa reserva garante abastecimento por até 24 horas em caso de interrupções temporárias.

Está sem água? RECLAME!

O atendimento da Sanepar funciona 24 horas por dia, pelos canais: telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115 ou e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br. É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.