Tanque do Exército passa por cima de carro estacionado em rua do Paraná; VÍDEO

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um tanque do Exército Brasileiro passou por cima da lateral de um carro que estava estacionado em uma rua de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu na última quinta-feira (3), por volta de meio-dia. Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido.

Pelas imagens é possível ver que um comboio se deslocava pela contramão na Rua Siqueira Campos, no trecho entre a Avenida Carlos Cavalcanti e a rua João Ribeiro. Um dos veículos blindados se aproxima e bate em um veículo estacionado. Em seguida, passa por cima da lateral de outro carro também estacionado legalmente.

E aí, Exército Brasileiro?

Segundo a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada do Exército, o pelotão estava conduzindo um comboio de viaturas militares do 13º Batalhão de Infantaria Blindado (13º BIB) para o Campo de Instrução General Calazans, que fica a cerca de cinco quilômetros do local do acidente.

Em nota, a brigada afirma que foi instaurada uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades.

