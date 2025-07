Suspeitos de matar jovem por furtar chocolate são presos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois dias após serem denunciados à Justiça pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), os últimos dois suspeitos de envolvimento na morte de Rodrigo da Silva Boschen, de 22 anos, foram presos. O crime ocorreu no dia 19 de junho, no bairro Portão, em Curitiba, após o jovem supostamente tentar furtar uma barra de chocolate no supermercado Muffato.

Os dois primeiros envolvidos já haviam sido presos em flagrante no dia do crime. Após análise dos elementos colhidos durante a investigação, as prisões foram convertidas em preventivas. Um terceiro homem, também detido na mesma data, teve sua participação descartada e não foi indiciado.

Os outros dois suspeitos estavam foragidos desde o dia do crime e não haviam sido localizados até então. Agora, também se encontram em prisão preventiva. Ao todo, quatro homens foram denunciados: dois seguranças do supermercado, um funcionário e um motociclista.

Vão responder por homicídio qualificado

Os quatro denunciados vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe, motivo fútil, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a conclusão do inquérito, entregue no dia 28 de junho, a vítima foi perseguida e agredida pelos denunciados como forma de retaliação por ter supostamente subtraído um item de valor irrisório.

De acordo com o delegado Diego Valim, a investigação reuniu provas suficientes para comprovar o envolvimento direto de todos os suspeitos. “Reunimos elementos consistentes para comprovar a participação de cada um no crime e representar pelas prisões preventivas”, afirmou.

O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e a denúncia do Ministério Público passou a tramitar na 2ª Vara do Tribunal do Júri. Além da responsabilização penal, o MP também solicitou informações adicionais ao supermercado e à empresa de vigilância sobre os denunciados, para apurar possíveis irregularidades na contratação e funcionamento dos serviços de segurança privada.