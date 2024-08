Um caminhão foi apreendido na BR-277, no Paraná, por estar circulando com praticamente todos os pneus irregulares. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos 22 pneus obrigatórios do veículo, 21 estavam gastos e precisavam ser trocados.

O flagra aconteceu na quinta-feira (01) em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. A PRF explicou que o caminhão era do Paraguai e também possuía outras falhas.

Em um vídeo, os policiais detalharam os problemas do caminhão. “A gente tem até o absurdo de ter um eixo sem pneu. Tem uma roda ali dentro, mas não tem pneu”, disse um policial rodoviário. Assista:

Como o motorista não conseguiu trocar os 21 pneus no local, o veículo foi removido para o pátio da PRF. Esse caminhão estava carregado com 30 toneladas de cerâmica.

Caminhão é flagrado com alteração gigante na suspensão

Durante a quinta-feira, a PRF também flagrou outro caminhão com alteração na suspensão. A mudança foi tão grande que um policial federal de 1,80 metros coube debaixo da carroceria.

Além dessa irregularidade, a placa de identificação do veículo estava dobrada. Segundo a PRF, essa ‘manobra’ geralmente é utilizada para os radares não captarem os dados.

Apenas nesse dia fiscalização, 16 caminhões foram vistoriados e sete foram retidos para regularização. Por conta das diversas irregularidades, 71 multas foram aplicadas.

Manda pra Tribuna!

