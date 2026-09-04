Ciclone, nova frente fria e ar polar: Paraná tem virada brusca no tempo e muita chuva nas próximas horas

Uma forte instabilidade atmosférica muda o tempo no Paraná nesta sexta-feira (04). A formação e a intensificação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, somadas ao avanço de uma frente fria pelo oceano, trazem pancadas de chuva, trovoadas e risco de tempestades para o estado ao longo de todo o fim de semana. Na capital, a chuva ganha força a partir da tarde, marcando o início de uma queda acentuada na temperatura.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de tempestade com grau de severidade de Perigo Potencial, válido para todo o estado do Paraná entre 00h00 desta sexta-feira e 23h59 de sábado (05). O alerta indica chuvas com acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Chuva forte no Paraná segue do interior para Curitiba

As primeiras áreas de chuva se desenvolveram durante a manhã pela faixa oeste, noroeste e sudoeste paranaense. Até o fim da manhã e no decorrer da tarde, as instabilidades avançam para os demais setores. “Não se descarta a ocorrência de algumas tempestades, mas de forma bem pontual. Nada parecido com o que foi o domingo e a segunda-feira dessa semana”, destaca o meteorologista Samuel Braun, do Simepar. Durante a noite, a condição de chuva persiste, intercalando períodos de melhoria com novas áreas de precipitação.

As temperaturas máximas ainda chegam perto dos 30 °C no Norte do estado nesta sexta-feira, enquanto nas demais regiões os termômetros registram valores mais amenos. Em Curitiba, a sexta-feira tem mínima de 14 °C e máxima de 24 °C, com acumulado previsto de 10 mm de chuva, concentrado principalmente a partir das 15h.

Sábado chuvoso e temporais no Norte e Campos Gerais

No sábado, o ambiente atmosférico se mantém bastante instável no Paraná. A combinação entre a frente fria no oceano e o sistema de baixa pressão no continente deixa os índices de instabilidade elevados. O risco de tempestades aumenta em relação a sexta-feira, com destaque para a faixa norte, noroeste e a região dos Campos Gerais.

As temperaturas no sábado pouco variam ao longo do dia na maior parte do estado, ficando abaixo dos 20 °C no Leste paranaense. Na capital, o dia será de ainda mais chuva, com acumulado de 26 milímetros, temperatura mínima de 10 °C e máxima que não passa de 16 °C.

Massa de ar polar traz frio intenso a partir de domingo

A partir da noite de sábado, o avanço de uma massa de ar polar que vem atrás da frente fria provoca o declínio das temperaturas. No Sul do estado, os termômetros já atingem perto dos 10 °C no sábado à noite.

No domingo (06), as áreas de chuva se afastam em direção ao estado de São Paulo, restando pouca precipitação no Norte e nebulosidade variável nas demais áreas. O destaque passa a ser o frio intenso: as mínimas ficam em torno de 5 °C no Sul, 7 °C no Oeste e Sudoeste, e entre 7 °C e 8 °C na Região Metropolitana de Curitiba pela manhã.

Na segunda-feira (07), o frio continua no estado, com temperaturas próximas dos 5 °C no Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, não se descartando a ocorrência de geada de fraca intensidade. Na terça-feira (08), o tempo se mantém estável, sem chuva, mas com frio constante na capital e no Paraná.