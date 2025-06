Presidente da Copel é eleito executivo do ano no setor elétrico pelo Valor Econômico

O presidente da Copel, Daniel Slaviero, foi eleito o executivo de melhor desempenho no setor de energia em todo o Brasil no ano de 2024. À frente da maior empresa do Paraná há seis anos, ele recebeu na segunda-feira (16), em São Paulo, o prêmio Executivo de Valor, do Valor Econômico, uma distinção concedida após pesquisa com empresas de seleção e recrutamento do país.

Slaviero ressaltou que os avanços recentes da Copel têm como foco impulsionar o desenvolvimento do Paraná. “Este reconhecimento reflete uma gestão focada em eficiência, responsabilidade e compromisso com a entrega de energia de qualidade. Estar à frente da Copel em um momento tão marcante da sua história de 70 anos é uma honra que compartilho com um time empenhado em entregar os melhores serviços a cada um de nossos mais de 11 milhões de clientes”, comentou.

Irmão do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, Daniel Slaviero foi convidado para a presidência da Copel em 2019 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Em pouco mais de seis anos dirigindo a companhia, para mim é consagrador receber este prestigiado prêmio, ao lado de executivos e executivas que estão fazendo a diferença no Brasil. Ninguém faz nada sozinho. Faço um registro particular ao governador do Paraná, Ratinho Junior, que teve a ousadia de me indicar à presidência da Copel e dar todo o suporte, quando a empresa ainda era estatal. Em agosto de 2023, a Copel se transformou em uma empresa privada, sem controlador definido. Todos que estamos nessa jornada temos responsabilidade com o Brasil”, afirmou.

Em 2024, a Copel atingiu um marco importante: 100% de sua matriz elétrica foi descarbonizada — ou seja, toda a energia gerada pela Copel provém de fontes renováveis. São 6 GW (gigawatts) de capacidade instalada, provenientes de usinas hidrelétricas, eólicas e solares. A empresa faz parte do Índice de Sustentabilidade da bolsa de valores brasileira (B3), e se destaca entre as empresas mais sustentáveis do mundo no ranking Carbon Clean 200.

“Temos o dever e a obrigação de mostrar que uma empresa de natureza jurídica privada pode e deve gerar mais valor a todos os stakeholders. Quando falo em geração de valor reafirmo a minha crença que é possível fazer isso de maneira equilibrada, com visão de longo prazo, e gerando valor a todos aos nossos clientes, os acionistas, colaboradores e à sociedade”, frisou Slaviero.

Em 2025, a companhia destina R$ 2,5 bilhões ao segmento de distribuição de energia ao consumidor final no Paraná. São 19 novas subestações e 80 ampliações em andamento. Outro destaque são os programas voltados ao fortalecimento das redes elétricas que atendem áreas rurais e de novas tecnologias dedicadas à automação e redes inteligentes.

Premiação Executivo de Valor

A premiação Executivo de Valor é realizada pelo jornal Valor Econômico e chega a sua 26ª edição reconhecendo as habilidades de gestão dos executivos em 25 setores da economia e quatro categorias especiais. A avaliação da gestão dos profissionais é feita por 14 empresas integrantes da Association of Executive Search and Leadership Consultants (Aesc), em duas rodadas de votação.