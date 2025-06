Fugitivo da polícia é localizado com uso de câmeras térmicas no Paraná

Com a ajuda de câmeras térmicas, o motorista de um veículo lotado de drogas foi localizado e preso numa área de mata na região de Cascavel, no Oeste do Paraná, nesta terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, um helicóptero do Projeto Falcão foi usado para encontrar o motorista de um carro roubado que carregada 215 quilos de drogas.

A operação contou com a participação dos batalhões de Operações Aéreas (BPMOA), de Polícia Rodoviária (BPRv) e do 6º Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A situação começou no começo da manhã. Um carro que passava pela BR-277 fugiu de uma abordagem policial na região de Cascavel. Após a perseguição, o motorista abandonou o carro e tentou fugir por um matagal. Com o apoio da aeronave Falcão 13 e uso de câmeras térmicas, o homem foi localizado no meio da vegetação.

Os policiais que estavam no helicóptero acionaram a câmera térmica para encontrar o suspeito e, com uso do alto falante da aeronave, orientaram os policiais que faziam as buscas em terra. Ao abordar o motorista, os policiais verificaram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Dentro do carro abandonado, os policiais encontraram 59 quilos de maconha e 156 quilos de skank. Além disso, o carro usado na ação também possuía alerta de roubo. A droga, o veículo e o homem foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel.