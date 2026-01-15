Prazo para matrícula presencial na rede estadual do Paraná termina nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prazo para matrículas presenciais na rede estadual de educação do Paraná termina nesta sexta-feira (16/01). Esta etapa é destinada a estudantes e responsáveis que não conseguiram realizar a matrícula no período regular, no final do ano passado. As inscrições devem ser feitas diretamente nas secretarias das escolas estaduais.

A rede estadual paranaense atende cerca de um milhão de estudantes em mais de 2 mil escolas. São 486 escolas de tempo integral, 345 no modelo cívico-militar e 533 escolas do campo. A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) disponibiliza 45 cursos técnicos diferentes em 870 escolas.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar documentos como comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento ou documento com foto, RG (para Ensino Médio, EPT, EJA ou maiores de 16 anos), CPF (para EPT, EJA, Ensino Médio e nascidos a partir de 2017), comprovante de vacinação (menores de 18 anos) e histórico escolar.

O prazo para matrículas em cursos técnicos da EPT também encerra nesta sexta-feira. Foram abertas até 55 mil vagas para estudantes concluintes do Ensino Fundamental que desejam ingressar na Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, além de cerca de 8 mil vagas para cursos técnicos subsequentes (pós-Médio).

As modalidades de ensino ofertadas e a disponibilidade de vagas podem ser consultadas nas secretarias das escolas. Interessados devem procurar as unidades escolares.