Shopping de Curitiba inaugurada maior arena de realidade virtual do Brasil

O Shopping Palladium, em Curitiba, inaugurou a VR Play, considerada a maior arena de realidade virtual do país dedicada à cultura gamer. O novo espaço aposta em experiências imersivas e tecnologia de ponta. A atração funciona de quarta-feira a domingo, no piso L4, ao lado do cinema.

A VR Play chega como um novo espaço de eventos do shopping. A proposta é atender públicos de diferentes idades e níveis de experiência. No local, o visitante encontra estações de jogos em realidade virtual e mista, experiências multiplayer e equipamentos de última geração.

A arena reúne 11 espaços temáticos, com cenografia imersiva e acessórios que ampliam a sensação de presença dentro dos jogos. Há jogos de tiro em primeira pessoa, desafios musicais, experiências esportivas, opções infantis e jogos de mundo aberto. As partidas podem ser individuais, em dupla ou em grupo, conforme a escolha do público.

Os ingressos custam a partir de R$ 50 e dão direito aos primeiros 30 minutos de experiência. O pagamento é feito na entrada. Após esse período, há acréscimo de R$ 10 a cada fração de 10 minutos adicionais, sem fracionamento proporcional. O valor extra é pago na saída.

As vendas ocorrem exclusivamente na bilheteria física do evento. A disponibilidade está sujeita à lotação do espaço. O local também oferece condições especiais para grupos e famílias a partir de três pessoas.

O funcionamento acontece de quarta a sexta-feira, das 13h às 22h. Aos sábados, o espaço abre das 10h às 22h. Aos domingos, das 12h às 21h. Às segundas e terças-feiras, a atração permanece fechada.

Serviço

VR Play

Local: Piso L4 do Shopping Palladium, Av. Pres. Kennedy, nº 4121, no bairro Portão

Horário de funcionamento: quarta a sexta-feira, das 13h às 22h; sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 12h às 21h

Ingressos: A partir de R$ 50 com venda exclusivamente na bilheteria física