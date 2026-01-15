Frente fria traz temporais e queda de temperatura ao Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova frente fria associada a um sistema de baixa pressão começa a atuar no Paraná a partir desta sexta-feira (16/01). A previsão do tempo indica a intensificação de um fluxo de ar quente e úmido vindo da Bacia Amazônica, condição que favorece a formação de chuvas e tempestades em grande parte do estado, com maior atenção para o Leste e o Litoral.

Antes da chegada mais efetiva desse sistema, esta quinta-feira (15/01) ainda será marcada pela sensação de abafamento, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Em todo o Leste paranaense, incluindo a faixa litorânea, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente a partir da tarde.

A partir de sábado (17/01), a presença mais organizada do sistema de baixa pressão atmosférica, posicionado sobre o Paraguai, deve aumentar ainda mais os índices de instabilidade no Paraná. Enquanto algumas regiões registram chuva fraca, outras podem enfrentar pancadas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com potencial de agravamento ao longo do fim de semana.

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, aponta risco moderado entre quinta e sexta-feira no Litoral paranaense para ocorrências como enxurradas, destelhamentos e queda de galhos de árvores. Já no sábado, o nível de atenção sobe para risco alto, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Queda nas temperaturas na próxima semana

Após a passagem das instabilidades, a entrada de uma massa de ar um pouco mais frio deve mudar o padrão do tempo no estado. A partir de segunda-feira (19/01), as temperaturas máximas entram em declínio. No Litoral, os termômetros não devem ultrapassar a faixa entre 22°C e 26°C, trazendo um alívio após dias de calor intenso.

Ao longo da próxima semana, as máximas permanecem mais amenas em todas as regiões do Paraná, com previsão de nova elevação apenas no fim de semana seguinte. Até lá, no entanto, o calor ainda predomina nas praias.

Em Guaratuba e Morretes, as temperaturas variam entre 19°C e 29°C. Em Matinhos, os termômetros ficam entre 21°C e 29°C. Já em Pontal do Paraná, a máxima pode chegar a 30°C. Em Curitiba, as temperaturas máximas alcançam 28°C.