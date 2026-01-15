Calor e chuva no Litoral: veja previsão para o fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O litoral paranaense terá um fim de semana típico de verão, com temperaturas acima dos 30°C durante o dia e possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas no fim da tarde. Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o padrão climático deve permanecer até domingo (18/01), antes de uma queda nas temperaturas máximas prevista para a próxima semana.

De quinta-feira (15/01) a domingo (18/01), o calor e a sensação de abafamento predominarão ao longo do dia em todo o Leste do Paraná, incluindo o Litoral. Pancadas de chuva são esperadas no período da tarde, podendo ser mais intensas em alguns momentos, com trovoadas, porém de forma rápida e localizada.

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, aponta risco moderado no Litoral paranaense para enxurradas, destelhamentos e queda de galhos de árvores entre quinta e sexta-feira. No sábado, o risco é considerado alto.

As temperaturas no Litoral permanecerão elevadas durante todo o fim de semana. Em Guaraqueçaba, por exemplo, as temperaturas ficarão entre 21°C no amanhecer e 31°C à tarde. Outras cidades litorâneas terão variações semelhantes, com mínimas entre 19°C e 22°C, e máximas entre 29°C e 31°C.

A partir de segunda-feira (19/01), as temperaturas máximas terão declínio, não devendo passar da faixa dos 22°C a 26°C no Litoral. As máximas ficarão mais amenas ao longo de toda a próxima semana, com previsão de aumento apenas no fim de semana seguinte.

O Simepar instalou painéis informativos em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, além de manter um painel móvel nas áreas de maior movimento do Litoral. Esses painéis fornecem informações em tempo real sobre índices de raios ultravioleta, temperaturas, velocidade do vento e monitoramento de chuvas.

Em parceria com a Defesa Civil, os meteorologistas do Simepar monitoram a orla 24 horas por dia. Em caso de risco de tempestades, alertas são enviados diretamente para a população. Para receber os alertas no celular, basta enviar um SMS para o número 40199 com o CEP de sua residência.