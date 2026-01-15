Domingo no Centro retorna à Rua XV com atrações gratuitas para todas as idades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Domingo no Centro volta à Rua XV de Novembro neste domingo (18/1), das 9h às 15h, com diversas atividades gratuitas para todas as idades. O evento acontecerá entre a Praça Osório e o Bondinho da Leitura, com a Rua Ébano Pereira fechada para veículos.

A programação inclui shows musicais, oficinas culturais, feira de adoção de pets, orientações de saúde e atividades esportivas. Um palco montado entre o Calçadão da XV e a Praça Osório receberá apresentações de grupos como Tupi Pererê, Trio Viola Quebrada e Bananeira Brass Band, marcando o encerramento da 43ª Oficina de Música de Curitiba.

Além da música, o evento contará com tendas temáticas oferecendo serviços como microchipagem de animais, orientações sobre dengue e saúde bucal, contação de histórias e exposição de produtos da Região Metropolitana. O SINE Móvel estará presente para encaminhamento de vagas de emprego.

Revitalização do Centro

O Domingo no Centro faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, que visa revitalizar a região central da cidade. A iniciativa envolve ações de segurança, modernização da infraestrutura e valorização cultural, sendo resultado do trabalho conjunto de diversas secretarias e órgãos municipais.

A Prefeitura também lançou um edital para patrocinadores privados interessados em apoiar o evento em 2026, com entrega de propostas marcada para 20 de janeiro e 16 de março, dependendo do período de interesse.