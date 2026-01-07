Praias do Paraná já acumulam 95 toneladas de lixo nesta temporada de verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A atual temporada de verão no Litoral do Paraná já registra números expressivos de resíduos recolhidos da faixa de areia. A Sanepar contabiliza 95 toneladas de lixo retiradas das praias de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba desde o início da operação verão. O trabalho, que acontece de forma ininterrupta, recolhe diariamente cerca de seis toneladas de materiais descartados pelos veranistas.

Entre os itens mais encontrados na areia estão latinhas, garrafas plásticas e de vidro, além de restos de alimentos e outros resíduos diversos. Todo esse material passa por um processo cuidadoso de triagem após a coleta.

Os materiais recicláveis ganham uma nova vida ao serem encaminhados para a Associação de Coletores de Pontal do Paraná (Ancoresp), onde são separados e posteriormente comercializados. Já os resíduos não recicláveis recebem destinação ambiental adequada, conforme os protocolos estabelecidos.

Para dar conta do grande volume de trabalho, cerca de 180 pessoas foram contratadas temporariamente para atuar na operação. A iniciativa também gera renda para a população local, já que muitos dos trabalhadores são moradores do Litoral paranaense.

O trabalho de limpeza não para nem mesmo quando o sol se põe. Durante a noite, máquinas saneadoras entram em ação revolvendo a areia para capturar itens menores que escapam da coleta manual, como bitucas de cigarro e tampinhas de garrafa.

As equipes, além da coleta, apostam também na conscientização ambiental com a distribuição de sacolas biodegradáveis aos frequentadores das praias e instalação de latões de lixo estrategicamente posicionados nos calçadões que margeiam as orlas. A empresa já nota uma mudança positiva de comportamento, com muitos veranistas adotando o hábito de levar suas próprias sacolas para recolher o lixo produzido durante o dia de praia.

Com a chegada dos grandes eventos na programação de verão, a companhia já se prepara para intensificar os trabalhos. A partir desta sexta-feira (9), Matinhos e Pontal do Paraná recebem uma série de shows. Para enfrentar o aumento na geração de resíduos, a Sanepar planeja uma operação especial de limpeza após cada evento, com foco na faixa de areia próxima aos palcos, utilizando máquinas saneadoras para garantir que a praia esteja em condições adequadas para os banhistas no dia seguinte.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉