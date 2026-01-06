Anota aí!

Shows gratuitos agitam Litoral e Noroeste do Paraná nos Palcos Sunset

Palcos Sunset do Verão Maior Paraná têm shows gratuitos de terça a sábado em janeiro, confira a agenda da semana
A programação dos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná inicia nesta terça-feira (6) com shows gratuitos de artistas paranaenses em praias do Litoral e do Noroeste do estado. As apresentações acontecerão de terça a sábado durante todo o mês de janeiro, a partir das 18h nas praias de Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, e às 20h em Porto Rico e Porto São José.

Os shows fazem parte da programação oficial do Verão Maior Paraná, realizada pela Secretaria de Estado da Cultura e PalcoParaná. O objetivo é valorizar a produção artística local e ampliar o acesso da população à cultura durante a temporada de verão, com atrações de diferentes gêneros musicais.

Na estreia desta terça-feira (6), o Palco Sunset de Caiobá recebe a banda Maks Freire & Alex, com repertório de música popular e autoral. Em Guaratuba, se apresenta a banda Atomic Appliance, conhecida pelo rock alternativo. Já em Shangri-lá, o público poderá conferir o músico caiçara Agrichio, que mistura MPB e rock’n’roll.

Os artistas foram selecionados por meio de edital de chamamento público, reforçando o compromisso do governo estadual com a descentralização cultural e o fortalecimento da economia criativa. A programação completa da semana está disponível nas redes oficiais do Governo do Paraná.

Programação da semana

Shangri-lá: Agrichio (6/01, 18h), Alana Marques (13/01, 18h), Banda Sr. Oilson (20/01, 18h)

Caiobá: Diego Leonardo (6/01, 18h), Maks Freire & Alex (7/01, 18h), Ciro Morais e Banda (8/01, 18h), Irmãos Jovino (9/01, 18h), Banda Namastê (10/01, 18h)

Guaratuba: Atomic Appliance (7/01, 18h), Relespública (8/01, 18h), Djambi (9/01, 18h), Letícia Sabatella e Juliano Hollanda (10/01, 18h)

Porto Rico: Jota Jr. e Rodrigo (9/01, 20h)

Porto São José: Banda Garrafão (10/01, 20h)

