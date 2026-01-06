Acidentes caem nas rodovias do Paraná; número de passageiros sem cinto cresce

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As rodovias estaduais do Paraná tiveram redução de quase 20% no número de sinistros de trânsito durante o período de festas de fim de ano 2025/2026. Entre os dias 24 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, foram registrados 242 sinistros, enquanto no mesmo intervalo da temporada anterior foram 301 ocorrências, o que representa queda de 19,4%, segundo dados do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), unidade especializada da Polícia Militar do Paraná.

O recorte temporal específico, limitado às celebrações natalinas e de Réveillon, permite uma análise mais precisa, eliminando variações sazonais que poderiam distorcer os resultados.

Não foram apenas os acidentes que diminuíram. O número de pessoas feridas também apresentou queda: 146 vítimas contra 165 no período anterior, representando uma redução de 11,5%. Para a Polícia Militar do Paraná, esses resultados positivos são fruto da intensificação do policiamento nas estradas estaduais, com atenção especial à inspeção de veículos e condutores, além das ações educativas realizadas durante a temporada de maior movimento.

Os dados de fiscalização reforçam essa tendência positiva em algumas frentes. As autuações por motoristas sem cinto de segurança, considerada infração grave, caíram de 661 para 592 registros, uma redução de aproximadamente 10,4%. O mesmo comportamento foi observado nas infrações por excesso de velocidade registradas por radar, que passaram de 10.761 para 9.086 autuações, diminuindo cerca de 15,6%.

Dispara o número de passageiros sem cinto de segurança nas rodovias do Paraná

Porém, nem tudo são flores nas rodovias paranaenses. Alguns indicadores acendem o alerta vermelho para as autoridades de trânsito. Curiosamente, enquanto o número de condutores flagrados sem cinto de segurança diminuiu, as infrações por passageiros sem o equipamento de proteção dispararam: saltaram de 216 para 567 registros, um aumento alarmante de aproximadamente 162,5% em relação à temporada anterior.

Outro dado preocupante foi o crescimento nas recusas ao teste do bafômetro, infração classificada como gravíssima e que prevê multa pesada além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Neste quesito, os números subiram de 94 para 121 autuações, representando um aumento de cerca de 28,7%.