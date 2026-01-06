Extensões elétricas ligadas o tempo todo representam risco real de incêndio dentro de casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Presentes atrás do rack da TV, embaixo da mesa do computador ou escondidas atrás do sofá, as extensões elétricas com várias tomadas, as famosas réguas, viraram item comum nas residências brasileiras. O problema é que um hábito aparentemente inofensivo — mantê-las ligadas continuamente e com o fio enrolado — pode transformar esse acessório em um sério risco de incêndio doméstico.

Especialistas em segurança elétrica alertam que o perigo não está apenas na quantidade de aparelhos conectados, mas na forma como o cabo da extensão é utilizado. Quando o fio permanece enrolado ou amarrado, especialmente com sobras de cabo, ocorre um acúmulo de calor que pode levar ao derretimento do isolamento e ao curto-circuito.

Por que a extensão enrolada é perigosa?

Toda corrente elétrica gera calor ao passar pelo fio. Em condições normais, esse calor se dissipa naturalmente no ambiente. No entanto, quando o cabo está enrolado, dobrado ou comprimido, o calor fica retido entre as voltas do fio, criando um efeito semelhante a uma estufa.

Com o aumento da temperatura, o revestimento plástico do cabo começa a amolecer. Em situações mais graves, o material pode derreter, expondo os fios internos. O contato entre eles provoca curto-circuito e, na presença de poeira, tapetes ou móveis estofados, o risco de incêndio é imediato.

Situações que agravam o risco

O perigo se torna ainda maior quando a extensão é usada para alimentar equipamentos de alta potência, como:

Aquecedores elétricos e termoventiladores

Ferro de passar roupa

Aspiradores de pó mais potentes

Fornos elétricos e air fryers

Nesses casos, o superaquecimento pode ocorrer em poucos minutos. Como as extensões geralmente ficam fora do campo de visão, o morador só percebe o problema ao sentir cheiro de plástico queimado ou ao notar fumaça no ambiente.

Como reduzir o risco dentro de casa

Nunca utilize extensões com o fio enrolado ou amarrado

Evite ligar aparelhos de alto consumo em extensões comuns

Desligue a extensão da tomada quando não estiver em uso

Dê preferência a réguas de energia certificadas pelo Inmetro

Se possível, instale mais tomadas fixas com um eletricista qualificado

O Corpo de Bombeiros reforça que incêndios de origem elétrica estão entre as principais causas de ocorrências em residências, especialmente no verão, quando o uso de ventiladores e outros equipamentos aumenta.

