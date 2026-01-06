Jovem resgatado após cinco dias perdido no Pico Paraná recebe alta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Encontrado na segunda-feira (05/01) após passar cinco dias perdido no Pico Paraná, Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, recebeu alta na tarde desta terça-feira (06/01). O jovem estava internado no Hospital Municipal de Antonina, onde estava recebendo atendimento médico, após apresentar escoriações e hematomas.

Conforme nota divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Roberto recebeu alta por volta das 16 horas. Ele respondeu bem ao tratamento realizado no hospital e vai continuar a recuperação em casa. O jovem mora em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O rapaz foi encontrado na manhã de segunda-feira (05/01), após pedir ajuda em uma fazenda na região de Cacatu, em Antonina. Ele percorreu mais de 20 quilômetros sozinho pela mata, segundo o Corpo de Bombeiros. Roberto chegou na fazenda por conta própria, o que possibilitou a conclusão bem-sucedida da busca.

Além de hematomas, ele relatou que perdeu o óculos e a bota durante o tempo que ficou perdido.

Operação de resgate no Pico Paraná mobilizou equipes por cinco dias

Roberto iniciou a trilha na tarde de 31 de dezembro, acompanhado da amiga Thayane Smith, também de 19 anos, com quem pretendia assistir ao primeiro nascer do sol de 2026 no topo da montanha. O jovem teria apresentado sinais de fraqueza durante a subida, chegando a vomitar algumas vezes, mas ainda assim alcançou o cume na madrugada do dia 1º de janeiro.

No momento da descida, no entanto, o jovem ficou para trás, enquanto a amiga retornou sozinha. Já Roberto ficou perdido no caminho.

Desde o desaparecimento, a operação de resgate mobilizou diversas equipes especializadas ao longo de cinco dias. Participaram das buscas montanhistas experientes e trilheiros com conhecimento da região, além do uso de drones e câmeras térmicas para o mapeamento de áreas de mata fechada e de difícil acesso.