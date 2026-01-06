Trio é preso por suspeita de roubar caminhão que atingiu van e deixou seis mortos na BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta terça-feira (06/01), três homens suspeitos de participar do roubo do caminhão envolvido em um acidente com uma van na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão, registrada na madrugada de segunda-feira (05/01), provocou a morte de seis pessoas que estavam na van.

A ação da polícia ocorreu em menos de 48 horas após o crime e teve o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal (GM) de Campina Grande do Sul.

O grave acidente aconteceu no km 4,5 da BR-116. O caminhão estava carregado de queijo e tinha sido roubado. O veículo estava desgovernado, na contramão da via, quando atingiu a van. A PRF informou que a carreta tombou sobre a van próximo ao retorno sentido Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 03h45. Todas as vítimas fatais estavam na van.

De acordo com informações da PCPR, um dos suspeitos foi preso em São José dos Pinhais, também na RMC. Já os outros dois foram localizados em Campina Grande do Sul.

Além das três prisões, foram apreendidos materiais que estavam com os indivíduos no momento dos fatos, bem como o carro utilizado por eles.

Como aconteceu o acidente entre van e carreta na BR-116

O caminhão seguia no sentido São Paulo quando foi rendido por criminosos armados. Durante a ação, os assaltantes fizeram o retorno com o caminhão, passando a trafegar no sentido Curitiba. No entanto, pouco depois, o bloqueador de segurança do veículo foi acionado, travando a carreta.

Com o caminhão imobilizado, os criminosos teriam ficado nervosos e ordenaram que o motorista descesse do veículo e saísse correndo, sem olhar para trás. O condutor obedeceu. Em seguida, a carreta desceu de marcha à ré, de forma descontrolada, até atingir violentamente a van que trafegava pela rodovia.

A van transportava 20 passageiros e o motorista, integrantes de uma comunidade religiosa de Campo Largo que retornavam de um culto realizado na região do bairro Brás, em São Paulo. De acordo com informações da PRF, apenas uma pessoa saiu ilesa do acidente.