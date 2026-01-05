Guard-rail atravessa carro na BR-376 em acidente gravíssimo; Criança não resistiu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (5/1) terminou com a morte de uma criança de 5 anos no quilômetro 421 da BR-376, no sentido Londrina, em Tibagi, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada por volta das 9h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que a família estava saiu da pista e colidiu com o guard-rail na lateral esquerda da rodovia. Com a força do impacto, a estrutura metálica atravessou o veículo e saiu pela região do porta-malas.

Foto: Divulgação/PRF

O condutor e a passageira não sofreram ferimentos. A criança, que estava no banco traseiro, teve lesões graves e precisou ser socorrida. Equipes de resgate acionaram apoio aéreo, mas, apesar do atendimento, a criança não resistiu.

Segundo a PRF, os ocupantes do veículo retornavam de uma viagem ao Litoral de Santa Catarina e seguiam em direção a Maringá, onde a família reside. O motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

Por volta das 11h25, a PRF informou que o tráfego no local seguia fluindo pelo acostamento. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉