Tragédia na BR-116: carreta roubada atinge van e mata seis na Grande Curitiba

A madrugada desta segunda-feira (05/01) foi marcada por uma tragédia na BR-116, no km 4,5, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão carregado de queijo resultou na morte de ao menos seis pessoas. A carreta tinha sido roubada e estava desgovernada, na contramão da via, quando atingiu a van.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a carreta tombou sobre a van próximo ao retorno sentido Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 03h45. Todas as vítimas fatais estavam na van.



Segundo informações do telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, o caminhão seguia no sentido São Paulo quando foi rendido por criminosos armados, que chegaram atirando. Durante a ação, os assaltantes fizeram o retorno com o caminhão, passando a trafegar no sentido Curitiba. No entanto, pouco depois, o bloqueador de segurança do veículo foi acionado, travando a carreta.

Com o caminhão imobilizado, os criminosos teriam ficado nervosos e ordenaram que o motorista descesse do veículo e saísse correndo, sem olhar para trás. O condutor obedeceu. Em seguida, a carreta desceu de marcha à ré, de forma descontrolada, até atingir violentamente a van que trafegava pela rodovia.

A van transportava 20 passageiros e o motorista, integrantes de uma comunidade religiosa de Campo Largo que retornavam de um culto realizado na região do bairro Brás, em São Paulo. De acordo com informações da PRF, apenas uma pessoa saiu ilesa do acidente.

O motorista do caminhão sofreu escoriações leves e foi atendido no local. Até as 6h da manhã, o trânsito seguia com uma faixa liberada no sentido São Paulo, enquanto o sentido Curitiba permanecia com interdição total, causando congestionamentos na região.

As equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal trabalharam durante toda a madrugada no atendimento às vítimas e na organização do tráfego. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

