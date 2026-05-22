Popularidade de Ratinho Junior impulsiona pré-candidatura de aliado no Paraná

A pesquisa divulgada pelo instituto IRG, nesta quinta-feira (21/05), dá sinais de que o governador Ratinho Junior (PSD) terá papel preponderante no voto do eleitor para a sucessão dele no Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, nas eleições de 2026.

Pela primeira vez, o pré-candidato Sandro Alex (PSD), nome escolhido pelo atual governador, aparece com um desempenho consistente em uma pesquisa de intenção de votos. Mas com um porém: ele se torna um forte concorrente apenas quando a pesquisa indica o apoio direto de Ratinho Junior. Esse, aliás, é o principal trunfo do governador para evitar que o grupo político deixe o Palácio Iguaçu.

Desde o ano passado, o senador Sergio Moro (PL) vem despontando como favorito na corrida para governador do estado. A demora de Ratinho Junior sobre a definição do pré-candidato do PSD aumentou a margem de vantagem de Moro, que trocou o União Brasil pelo PL em um movimento que surpreendeu o grupo político do atual governador.

O ex-secretário das Cidades Guto Silva (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (Republicanos) foram os primeiros cotados por Ratinho Junior, mas a vaga de pré-candidato ficou com Sandro Alex, ex-secretário estadual de Infraestrutura e Logística.

Sandro Alex se aproxima de Sergio Moro com apoio de Ratinho Junior

Na pesquisa do IRG, a presença de Ratinho Junior é fundamental para alavancar a pré-campanha de Sandro Alex. No cenário estimulado de primeiro turno, ele aparece com 12,3% das intenções de voto, atrás de Sergio Moro, que está na liderança com 39,4%. De acordo com o levantamento, o pré-candidato do PSD está empatado tecnicamente com Requião Filho (PDT) e Rafael Greca (MDB), com 18,1% e 14,7%, respectivamente, na disputa pelo segundo lugar. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais.

No cenário em que o entrevistado é perguntado sobre os pré-candidatos apoiados pelos principais aliados, Sandro Alex avança na corrida eleitoral. Com a indicação do apoio de Ratinho Junior, ele chega a 26,2%, numericamente à frente de Requião Filho apoiado por Lula (PT), que sobe para 20,5%.

Ou seja, ambos permanecem empatados tecnicamente no limite da margem de erro, mas com o pré-candidato de Ratinho Junior numericamente na segunda posição. Moro segue na frente com 40,6%, quando citado o apoio de Flávio Bolsonaro (PL).

O maior salto de Sandro Alex acontece na simulação de segundo turno, configurando um empate técnico entre o ex-secretário estadual e o senador paranaense:

Sergio Moro com apoio de Flávio Bolsonaro: 43,2%

Sandro Alex com apoio de Ratinho Junior: 38,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,0%

Não sabe/Não respondeu: 9,7%

A principal justificativa para a mudança de cenário é que Ratinho Junior goza de alta popularidade no Paraná e a estratégia é transferir essa robustez eleitoral para Sandro Alex. Em outra pesquisa de maio, do Paraná Pesquisas, o governador chegou a 79,6% de aprovação, um dos maiores índices do país.

No quesito avaliação, 67,9% dos eleitores consideram o governo dele ótimo ou bom. Apenas 11,6% classificam como ruim ou péssimo. O restante, 19,1%, aponta como regular. Analistas políticos consideram que ao deixar a pré-candidatura presidencial e permanecer no cargo, Ratinho Junior optou por participar diretamente da campanha ao governo do estado na tentativa de transferir o capital político-eleitoral para o escolhido na tentativa de fazer um sucessor.

Metodologia das pesquisas citadas

IRG Pesquisas 21/5/2026 : 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 16 e 20 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06178/2026.

: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 16 e 20 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06178/2026. Paraná Pesquisas 11/5/2026: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 57 municípios do Paraná entre os dias 8 e 10 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00323/2026.