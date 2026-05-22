Nova pesquisa aponta Lula e Flávio Bolsonaro empatados no 1º turno

A Gerp divulgou nesta sexta-feira (22) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão empatados no cenário estimulado de primeiro turno, cada um com 38% das intenções de voto.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio tem 3 pontos percentuais de vantagem. A diferença, porém, fica dentro da margem de erro da pesquisa. Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ciro Gomes (PSDB), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Pesquisa para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados na pesquisa espontânea

Lula (PT): 34%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Ciro Gomes (PSDB): 1%

Flávio e Lula empatam no cenário estimulado

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Lula (PT): 38%

Romeu Zema (Novo): 3%

Ciro Gomes (PSDB): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hert Diaz (PSTU): 0%

Aldo Rebelo (DC): 0%

Nenhum deles: 4%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026

A Gerp simulou quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 44%

Nenhum deles: 7%

Não sabe/não respondeu: 2%

Lula x Ciro Gomes

Lula (PT): 41%

Ciro Gomes (PSDB): 31%

Nenhum deles: 25%

Não sabe/não respondeu: 3%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 32%

Nenhum deles: 20%

Não sabe/não respondeu: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 34%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/não respondeu: 3%

Rejeição para presidente da República em 2026

A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.

Lula (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Ciro Gomes (PSDB): 15%

Romeu Zema (Novo): 15%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%

Ronaldo Caiado (PSD): 13%

Rui Costa Pimenta (PCO): 12%

Renan Santos (Missão): 12%

Samara Martins (UP): 11%

Aldo Rebelo (DC): 10%

Edmilson Costa (PCB): 10%

Hert Diaz (PSTU): 10%

Augusto Cury (Avante): 10%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Metodologia: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 19 a 22 de maio de 2026. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela própria Gerp Mercadologia Ltda. O nível de confiança é de 95,55%. Registro no TSE nº BR-07971/2026.