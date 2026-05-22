Nova pesquisa aponta Lula e Flávio Bolsonaro empatados no 1º turno

A Gerp divulgou nesta sexta-feira (22) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão empatados no cenário estimulado de primeiro turno, cada um com 38% das intenções de voto.
Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio tem 3 pontos percentuais de vantagem. A diferença, porém, fica dentro da margem de erro da pesquisa. Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ciro Gomes (PSDB), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).
Pesquisa para presidente da República em 2026
A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 34%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Ciro Gomes (PSDB): 1%
Flávio e Lula empatam no cenário estimulado
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Lula (PT): 38%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Ciro Gomes (PSDB): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hert Diaz (PSTU): 0%
- Aldo Rebelo (DC): 0%
- Nenhum deles: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 6%
Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026
A Gerp simulou quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Lula (PT): 44%
- Nenhum deles: 7%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Lula x Ciro Gomes
- Lula (PT): 41%
- Ciro Gomes (PSDB): 31%
- Nenhum deles: 25%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 44%
- Ronaldo Caiado (PSD): 32%
- Nenhum deles: 20%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 45%
- Romeu Zema (Novo): 34%
- Nenhum deles: 18%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Rejeição para presidente da República em 2026
A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.
- Lula (PT): 48%
- Flávio Bolsonaro (PL): 41%
- Ciro Gomes (PSDB): 15%
- Romeu Zema (Novo): 15%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%
- Ronaldo Caiado (PSD): 13%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 12%
- Renan Santos (Missão): 12%
- Samara Martins (UP): 11%
- Aldo Rebelo (DC): 10%
- Edmilson Costa (PCB): 10%
- Hert Diaz (PSTU): 10%
- Augusto Cury (Avante): 10%
- Não sabe/Não respondeu: 4%
Metodologia: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 19 a 22 de maio de 2026. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela própria Gerp Mercadologia Ltda. O nível de confiança é de 95,55%. Registro no TSE nº BR-07971/2026.