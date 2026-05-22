Intenções de voto

Nova pesquisa aponta Lula e Flávio Bolsonaro empatados no 1º turno

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 22/05/26 13h38
Foto: Claudio Reis - Getty Images / Andressa - Anholete Agência Senado.

A Gerp divulgou nesta sexta-feira (22) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão empatados no cenário estimulado de primeiro turno, cada um com 38% das intenções de voto.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio tem 3 pontos percentuais de vantagem. A diferença, porém, fica dentro da margem de erro da pesquisa. Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ciro Gomes (PSDB), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

+ Leia mais

Pesquisa para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados na pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 34%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Ciro Gomes (PSDB): 1%

Flávio e Lula empatam no cenário estimulado

  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Lula (PT): 38%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Ciro Gomes (PSDB): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hert Diaz (PSTU): 0%
  • Aldo Rebelo (DC): 0%
  • Nenhum deles: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026

A Gerp simulou quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

  • Flávio Bolsonaro (PL): 47%
  • Lula (PT): 44%
  • Nenhum deles: 7%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Lula x Ciro Gomes

  • Lula (PT): 41%
  • Ciro Gomes (PSDB): 31%
  • Nenhum deles: 25%
  • Não sabe/não respondeu: 3%

Lula x Ronaldo Caiado 

  • Lula (PT): 44%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 32%
  • Nenhum deles: 20%
  • Não sabe/não respondeu: 3%

Lula x Romeu Zema 

  • Lula (PT): 45%
  • Romeu Zema (Novo): 34%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/não respondeu: 3%

Rejeição para presidente da República em 2026

A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República. 

  • Lula (PT): 48%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 41%
  • Ciro Gomes (PSDB): 15%
  • Romeu Zema (Novo): 15%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 13%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 12%
  • Renan Santos (Missão): 12%
  • Samara Martins (UP): 11%
  • Aldo Rebelo (DC): 10%
  • Edmilson Costa (PCB): 10%
  • Hert Diaz (PSTU): 10%
  • Augusto Cury (Avante): 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%

Metodologia: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 19 a 22 de maio de 2026. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela própria Gerp Mercadologia Ltda. O nível de confiança é de 95,55%. Registro no TSE nº BR-07971/2026.

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