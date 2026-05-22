Lula abre vantagem após áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro

O Futura Inteligência, instituto de pesquisa da Apex Partners, divulgou nesta sexta-feira (22) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera os três cenários estimulados de primeiro turno, aumentando vantagem após reportagens que revelaram envolvimento de Flávio Bolsonaro (PL) ao banqueiro preso Daniel Vorcaro, .

Quem fica mais próximo do petista é Flávio Bolsonaro (PL). Eles estão separados por 7,1 pontos percentuais. Nos cenários com Michelle Bolsonaro (PL) e sem nenhum representante da família Bolsonaro, Lula abre mais vantagem.

Nas simulações de segundo turno, Lula venceria o embate direto contra Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

O instituto perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente. Os mais citados foram Flávio e Lula.

Lula lidera primeiro cenário estimulado

Lula (PT): 42,7%

Flávio Bolsonaro (PL): 35,6%

Romeu Zema (Novo): 3,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%

Renan Santos (Missão): 1,7%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,0%

Augusto Cury (Avante): 0,9%

Aldo Rebelo (DC): 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,8%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,8%

No cenário sem Flávio Bolsonaro, Lula amplia vantagem

Lula (PT): 39,0%

Romeu Zema (Novo): 13,3%

Ronaldo Caiado (PSD): 13,1%

Renan Santos (Missão): 3,1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 2,9%

Augusto Cury (Avante): 2,6%

Aldo Rebelo (DC): 1,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,3%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 6,1%

Com Michelle Bolsonaro, Lula mantém liderança

Lula (PT): 40,0%

Michelle Bolsonaro (PL): 27,4%

Romeu Zema (Novo): 7,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 6,5%

Augusto Cury (Avante): 2,0%

Renan Santos (Missão): 2,0%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,3%

Aldo Rebelo (DC): 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,7%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,1%

Lula é o mais citado na pesquisa espontânea

Lula (PT): 37,9%

Flávio Bolsonaro (PL): 24,9%

Romeu Zema (Novo): 1,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,2%

Renan Santos (Missão): 0,9%

Ciro Gomes (PSDB): 0,6%

Ratinho Junior (PSD): 0,1%

Augusto Cury (Avante): 0,1%

Aldo Rebelo (DC): 0,0%

Eduardo Leite (PSD): 0,0%

Outros: 4,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,4%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 19,2%

Segundo turno para presidente pelo Futura Inteligência

O Futura Inteligência simulou quatro cenários de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47,7%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,0%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 1,2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 47,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 36,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,3%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 1,6%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48,3%

Romeu Zema (Novo): 35,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,9%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 1,9%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 47,9%

Michelle Bolsonaro (PL): 41,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,6%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 1,0%

Pesquisa de rejeição para presidente

O Futura Inteligência perguntou para o eleitor em qual pré-candidato ele não votaria de jeito nenhum para presidente.

Flávio Bolsonaro (PL): 44,7%

Lula (PT): 44,3%

Michelle Bolsonaro (PL): 33,1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 15,6%

Romeu Zema (Novo): 14,3%

Ronaldo Caiado (PSD): 13,6%

Renan Santos (Missão): 11,5%

Aldo Rebelo (DC): 11,2%

Augusto Cury (Avante): 10,7%

Rejeita todos: 3,6%

Não rejeita nenhum: 1,7%

Não sabe/Não respondeu: 3,2%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo Futura Inteligência entre os dias 15 e 21 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-06529/2026.