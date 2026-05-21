Eleições

Pesquisa aponta Sergio Moro como preferido; Sandro Alex cresce

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Especial para a Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 21/05/26 09h04
Senador Sergio Moro segue preferido dos eleitores de pesquisa para Governo do Paraná. Foto: Divulgação

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (21) um levantamento sobre a corrida pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026. O estudo aponta o senador Sergio Moro (PL) na liderança das intenções de voto no cenário estimulado.

A pesquisa também avaliou os nomes do deputado federal Sandro Alex (PSD), do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), do deputado estadual Requião Filho (PDT), do empresário Tony Garcia (DC) e do advogado Luiz França (Missão).

>>> Veja o resultado da pesquisa IRG para as vagas do Paraná no Senado

Sérgio Moro lidera no primeiro cenário estimulado

  • Sergio Moro (PL): 39,4%
  • Rafael Greca (MDB): 18,1%
  • Requião Filho (PDT): 14,7%
  • Sandro Alex (PSD): 12,3%
  • Tony Garcia (DC): 0,9%
  • Luiz França (Missão): 0,3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%
  • Não sabe/Não respondeu: 9,0%

Sérgio Moro em primeiro, no cenário que apresenta apoio de outras lideranças

  • Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 40,6%
  • Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 26,2%
  • Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 20,5%
  • Tony Garcia (DC) com apoio de Aldo Rebelo: 1,2%
  • Luiz França (Missão) com apoio de Renan Santos: 0,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6,0%
  • Não sabe/Não respondeu: 4,6%

Pesquisa espontânea

  • Sergio Moro (PL): 14,3%
  • Requião Filho (PDT): 7,6%
  • Ratinho Junior (PSD)*: 4,4
  • Sandro Alex (PSD): 3,2%
  • Rafael Greca (MDB): 3,1%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 0,7%
  • Guto Silva (PSD): 0,2%
  • Luiz França (Missão): 0,1%
  • Eduardo Pimentel (PSD): 0,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 2,5%
  • Não sabe/Não respondeu: 63,8%

*Ratinho Junior não pode ser votado porque está no segundo mandato e impedido de tentar a reeleição.

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Sergio Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 55,4%
  • Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 31,2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8,6%
  • Não sabe/Não respondeu: 4,8%

Sergio Moro x Sandro Alex

  • Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 43,2%
  • Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 38,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9,7%
  • Não sabe/Não respondeu: 9%

Metodologia: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 16 e 20 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06178/2026.

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