Pesquisa aponta Sergio Moro como preferido; Sandro Alex cresce

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (21) um levantamento sobre a corrida pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026. O estudo aponta o senador Sergio Moro (PL) na liderança das intenções de voto no cenário estimulado.
A pesquisa também avaliou os nomes do deputado federal Sandro Alex (PSD), do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), do deputado estadual Requião Filho (PDT), do empresário Tony Garcia (DC) e do advogado Luiz França (Missão).
>>> Veja o resultado da pesquisa IRG para as vagas do Paraná no Senado
Sérgio Moro lidera no primeiro cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 39,4%
- Rafael Greca (MDB): 18,1%
- Requião Filho (PDT): 14,7%
- Sandro Alex (PSD): 12,3%
- Tony Garcia (DC): 0,9%
- Luiz França (Missão): 0,3%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%
- Não sabe/Não respondeu: 9,0%
Sérgio Moro em primeiro, no cenário que apresenta apoio de outras lideranças
- Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 40,6%
- Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 26,2%
- Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 20,5%
- Tony Garcia (DC) com apoio de Aldo Rebelo: 1,2%
- Luiz França (Missão) com apoio de Renan Santos: 0,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,0%
- Não sabe/Não respondeu: 4,6%
Pesquisa espontânea
- Sergio Moro (PL): 14,3%
- Requião Filho (PDT): 7,6%
- Ratinho Junior (PSD)*: 4,4
- Sandro Alex (PSD): 3,2%
- Rafael Greca (MDB): 3,1%
- Alexandre Curi (Republicanos): 0,7%
- Guto Silva (PSD): 0,2%
- Luiz França (Missão): 0,1%
- Eduardo Pimentel (PSD): 0,1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 2,5%
- Não sabe/Não respondeu: 63,8%
*Ratinho Junior não pode ser votado porque está no segundo mandato e impedido de tentar a reeleição.
Segundo turno para governador do Paraná
O IRG Pesquisas simulou dois cenários de segundo turno na disputa ao governo do Paraná.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 55,4%
- Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 31,2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8,6%
- Não sabe/Não respondeu: 4,8%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 43,2%
- Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 38,1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9,7%
- Não sabe/Não respondeu: 9%
Metodologia: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 16 e 20 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06178/2026.