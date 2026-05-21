Pesquisa aponta Sergio Moro como preferido; Sandro Alex cresce

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (21) um levantamento sobre a corrida pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026. O estudo aponta o senador Sergio Moro (PL) na liderança das intenções de voto no cenário estimulado.

A pesquisa também avaliou os nomes do deputado federal Sandro Alex (PSD), do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), do deputado estadual Requião Filho (PDT), do empresário Tony Garcia (DC) e do advogado Luiz França (Missão).

>>> Veja o resultado da pesquisa IRG para as vagas do Paraná no Senado

Sérgio Moro lidera no primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 39,4%

Rafael Greca (MDB): 18,1%

Requião Filho (PDT): 14,7%

Sandro Alex (PSD): 12,3%

Tony Garcia (DC): 0,9%

Luiz França (Missão): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%

Não sabe/Não respondeu: 9,0%

Sérgio Moro em primeiro, no cenário que apresenta apoio de outras lideranças

Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 40,6%

Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 26,2%

Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 20,5%

Tony Garcia (DC) com apoio de Aldo Rebelo: 1,2%

Luiz França (Missão) com apoio de Renan Santos: 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,0%

Não sabe/Não respondeu: 4,6%

Pesquisa espontânea

Sergio Moro (PL): 14,3%

Requião Filho (PDT): 7,6%

Ratinho Junior (PSD)*: 4,4

Sandro Alex (PSD): 3,2%

Rafael Greca (MDB): 3,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 0,7%

Guto Silva (PSD): 0,2%

Luiz França (Missão): 0,1%

Eduardo Pimentel (PSD): 0,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 2,5%

Não sabe/Não respondeu: 63,8%

*Ratinho Junior não pode ser votado porque está no segundo mandato e impedido de tentar a reeleição.

Segundo turno para governador do Paraná

O IRG Pesquisas simulou dois cenários de segundo turno na disputa ao governo do Paraná.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 55,4%

Requião Filho (PDT) com apoio de Lula: 31,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,6%

Não sabe/Não respondeu: 4,8%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL) com apoio de Flávio Bolsonaro: 43,2%

Sandro Alex (PSD) com apoio de Ratinho Junior: 38,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,7%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Metodologia: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 16 e 20 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06178/2026.