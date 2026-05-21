Curitiba tem show internacional com Jorge Drexler, teatro e muito mais: agenda cultural de hoje

O principal destaque da agenda cultural de Curitiba hoje é o show internacional do cantor uruguaio Jorge Drexler no Teatro Positivo, servindo como um “esquenta” oficial para o Festival Coolritiba.
A capital paranaense também conta com apresentações gratuitas de teatro infanto-juvenil premiado e espetáculos de música brasileira contemporânea para movimentar a data.
Shows e concertos musicais em Curitiba hoje
Jorge Drexler — Turnê Tinta y Tiempo
Onde: Teatro Positivo (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
Destaque: Apresentação cênica inédita com banda completa baseada em seu último álbum.
Ingressos: Disponíveis no DiskIngressos.
Siba — Show “Mandaram me chamar”
Onde: Caixa Cultural Curitiba (R. Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
Horário: A partir das 20h.
Destaque: O ex-integrante do grupo Mestre Ambrósio mistura ritmos tradicionais e experimentações modernas ao lado de Mestre Nico e Rafael dos Santos.
Ingressos: Preços populares na Bilheteria Digital.
Teatro em Curitiba
Espetáculo “Encontro de Gigantes” — Núcleo Ás de Paus
Onde: Colégio Estadual Ernani Vidal (Rua Mateus Leme, 3291 – São Lourenço).
Horário: 14h.
Destaque: A premiada companhia de Londrina, referência na técnica milenar de pernas de pau e vencedora de quatro categorias do Troféu Gralha Azul por esta peça, apresenta uma história lúdica onde o público é convidado a descobrir como todos podem se tornar gigantes.
Ingressos: Entrada gratuita.