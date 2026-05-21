Furto de fios e acidente complicam trânsito em Curitiba nesta quinta-feira (21/05)

O trânsito em Curitiba exige atenção redobrada nesta quinta-feira (21/05), especialmente para quem circula pela região do Rebouças e Prado Velho. Um grave acidente envolvendo um motociclista no cruzamento da Rua Imaculada Conceição com a Rua Chile, somado ao desligamento de semáforos devido ao furto de fios durante a madrugada, gera forte lentidão para os motoristas que vêm do Jardim Botânico.
Além disso, quem circula pela capital enfrenta transtornos no trânsito causados por obras do Novo Inter 2 continuam impactando vias estruturais em diversos bairros da capital.
|Categoria
|Local
|Impacto e Detalhes
|Duração Prevista
|Bloqueios
|Cruzamento Rua Chile x Imaculada Conceição (Prado Velho)
|Semáforos desligados devido a furto de fios e registro de acidente com motociclista. Trânsito muito lento para quem vem do Jardim Botânico.
|Em finalização
|Bloqueios
|Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)
|Bloqueio ampliado entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para pavimentação do Novo Inter 2. Desvios pelas ruas Carlos Dietzsch e Guilherme Pugsley.
|30 dias
|Obras
|Rua José Kormann (Ahu)
|Bloqueio total entre a Av. Anita Garibaldi e a Rua Capitão Manoel Pacheco da Costa para pavimentação e calçadas.
|Até 23/05
|Obras
|Rua Marechal Althayr Roszanniy (Capão Raso)
|Bloqueio total entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karan para obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro.
|Vigente
|Obras
|Rua Carlos de Laet (Hauer)
|Interdição total no cruzamento com a Rua Evaristo da Veiga para obras do Novo Inter 2.
|Vigente
|Obras
|Rua Monte Castelo (Tarumã)
|Bloqueio total entre as ruas Frei Orlando e Dr. João Evangelista Espíndola.
|Vigente
|Mudanças de Sentido
|Rua Santa Mônica (Capão Raso)
|Sentido único em toda a sua extensão para readequação viária devido às obras na Linha Verde.
|Permanente
|Mudanças de Sentido
|Rua Pedro Airton Zimmermann (Sítio Cercado)
|Sentido único de circulação para melhoria do fluxo local.
|Permanente
|Transporte Coletivo
|Linha 670 – São Jorge
|Desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz devido às obras no Portão.
|Durante as obras
|Transporte Coletivo
|Linhas 020, 021 e 023 (Interbairros II e Inter 2)
|Possíveis atrasos e desvios pontuais nas regiões de obras do Novo Inter 2 e no Rebouças.
|Vigente
As ocorrências desta manhã reforçam a necessidade de planejamento para os deslocamentos urbanos. A Superintendência de Trânsito (Setran) e equipes de manutenção já atuam no Rebouças para o restabelecimento dos semáforos e orientação do fluxo.
Para evitar os congestionamentos na Rua Chile, recomenda-se a utilização da Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres) ou a Rua Conselheiro Laurindo como alternativas para acessar o Centro. Agentes de trânsito permanecem monitorando os pontos críticos para garantir a segurança viária.
Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba
Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.