Furto de fios e acidente complicam trânsito em Curitiba nesta quinta-feira (21/05)

O trânsito em Curitiba exige atenção redobrada nesta quinta-feira (21/05), especialmente para quem circula pela região do Rebouças e Prado Velho. Um grave acidente envolvendo um motociclista no cruzamento da Rua Imaculada Conceição com a Rua Chile, somado ao desligamento de semáforos devido ao furto de fios durante a madrugada, gera forte lentidão para os motoristas que vêm do Jardim Botânico.

Além disso, quem circula pela capital enfrenta transtornos no trânsito causados por obras do Novo Inter 2 continuam impactando vias estruturais em diversos bairros da capital.

Categoria Local Impacto e Detalhes Duração Prevista Bloqueios Cruzamento Rua Chile x Imaculada Conceição (Prado Velho) Semáforos desligados devido a furto de fios e registro de acidente com motociclista. Trânsito muito lento para quem vem do Jardim Botânico. Em finalização Bloqueios Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão) Bloqueio ampliado entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para pavimentação do Novo Inter 2. Desvios pelas ruas Carlos Dietzsch e Guilherme Pugsley. 30 dias Obras Rua José Kormann (Ahu) Bloqueio total entre a Av. Anita Garibaldi e a Rua Capitão Manoel Pacheco da Costa para pavimentação e calçadas. Até 23/05 Obras Rua Marechal Althayr Roszanniy (Capão Raso) Bloqueio total entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karan para obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro. Vigente Obras Rua Carlos de Laet (Hauer) Interdição total no cruzamento com a Rua Evaristo da Veiga para obras do Novo Inter 2. Vigente Obras Rua Monte Castelo (Tarumã) Bloqueio total entre as ruas Frei Orlando e Dr. João Evangelista Espíndola. Vigente Mudanças de Sentido Rua Santa Mônica (Capão Raso) Sentido único em toda a sua extensão para readequação viária devido às obras na Linha Verde. Permanente Mudanças de Sentido Rua Pedro Airton Zimmermann (Sítio Cercado) Sentido único de circulação para melhoria do fluxo local. Permanente Transporte Coletivo Linha 670 – São Jorge Desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz devido às obras no Portão. Durante as obras Transporte Coletivo Linhas 020, 021 e 023 (Interbairros II e Inter 2) Possíveis atrasos e desvios pontuais nas regiões de obras do Novo Inter 2 e no Rebouças. Vigente

As ocorrências desta manhã reforçam a necessidade de planejamento para os deslocamentos urbanos. A Superintendência de Trânsito (Setran) e equipes de manutenção já atuam no Rebouças para o restabelecimento dos semáforos e orientação do fluxo.

Para evitar os congestionamentos na Rua Chile, recomenda-se a utilização da Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres) ou a Rua Conselheiro Laurindo como alternativas para acessar o Centro. Agentes de trânsito permanecem monitorando os pontos críticos para garantir a segurança viária.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.