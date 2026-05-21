Mobilidade Urbana

Furto de fios e acidente complicam trânsito em Curitiba nesta quinta-feira (21/05)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 21/05/26 07h58
Imagem mostra uma viatura de trânsito com agentes e um carro dos correios ao fundo.
Foto: Daniel Castellano/SECOM.

O trânsito em Curitiba exige atenção redobrada nesta quinta-feira (21/05), especialmente para quem circula pela região do Rebouças e Prado Velho. Um grave acidente envolvendo um motociclista no cruzamento da Rua Imaculada Conceição com a Rua Chile, somado ao desligamento de semáforos devido ao furto de fios durante a madrugada, gera forte lentidão para os motoristas que vêm do Jardim Botânico.

Além disso, quem circula pela capital enfrenta transtornos no trânsito causados por obras do Novo Inter 2 continuam impactando vias estruturais em diversos bairros da capital.

CategoriaLocalImpacto e DetalhesDuração Prevista
BloqueiosCruzamento Rua Chile x Imaculada Conceição (Prado Velho)Semáforos desligados devido a furto de fios e registro de acidente com motociclista. Trânsito muito lento para quem vem do Jardim Botânico.Em finalização
BloqueiosRua Professora Doracy Cezzarino (Portão)Bloqueio ampliado entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para pavimentação do Novo Inter 2. Desvios pelas ruas Carlos Dietzsch e Guilherme Pugsley.30 dias
ObrasRua José Kormann (Ahu)Bloqueio total entre a Av. Anita Garibaldi e a Rua Capitão Manoel Pacheco da Costa para pavimentação e calçadas.Até 23/05
ObrasRua Marechal Althayr Roszanniy (Capão Raso)Bloqueio total entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karan para obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro.Vigente
ObrasRua Carlos de Laet (Hauer)Interdição total no cruzamento com a Rua Evaristo da Veiga para obras do Novo Inter 2.Vigente
ObrasRua Monte Castelo (Tarumã)Bloqueio total entre as ruas Frei Orlando e Dr. João Evangelista Espíndola.Vigente
Mudanças de SentidoRua Santa Mônica (Capão Raso)Sentido único em toda a sua extensão para readequação viária devido às obras na Linha Verde.Permanente
Mudanças de SentidoRua Pedro Airton Zimmermann (Sítio Cercado)Sentido único de circulação para melhoria do fluxo local.Permanente
Transporte ColetivoLinha 670 – São JorgeDesvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz devido às obras no Portão.Durante as obras
Transporte ColetivoLinhas 020, 021 e 023 (Interbairros II e Inter 2)Possíveis atrasos e desvios pontuais nas regiões de obras do Novo Inter 2 e no Rebouças.Vigente

As ocorrências desta manhã reforçam a necessidade de planejamento para os deslocamentos urbanos. A Superintendência de Trânsito (Setran) e equipes de manutenção já atuam no Rebouças para o restabelecimento dos semáforos e orientação do fluxo.

Para evitar os congestionamentos na Rua Chile, recomenda-se a utilização da Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres) ou a Rua Conselheiro Laurindo como alternativas para acessar o Centro. Agentes de trânsito permanecem monitorando os pontos críticos para garantir a segurança viária.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.

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