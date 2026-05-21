Nova pesquisa para vagas no Senado pelo Paraná tem disputa acirrada

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (21) um levantamento sobre a disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado Federal nas eleições de 2026. O levantamento mostra a preferência dos entrevistados para primeiro e segundos votos.

A pesquisa inclui o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), o ex-senador Alvaro Dias (MDB), a jornalista Cristina Graeml (PSD), o ex-secretário de Segurança Pública do Paraná Coronel Hudson Teixeira (PSD), o ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol (Novo), o deputado federal Filipe Barros (PL) e a deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT).

>>> Veja o resultado da pesquisa do IRG para o Governo do Paraná

Em 2026, os eleitores irão escolher dois candidatos para representar o estado no Senado.

Pesquisa para senadores pelo Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes) para primeiro e segundo votos para o Senado.

Primeiro voto

Deltan Dallagnol (Novo): 19,5%

Gleisi Hoffmann (PT): 18,6%

Alvaro Dias (MDB): 15,0%

Alexandre Curi (Republicanos): 14,4%

Filipe Barros (PL): 9,1%

Cristina Graeml (PSD): 6,3%

Coronel Hudson (PSD): 3,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%

Não sabe/Não respondeu: 8,1

Segundo voto

Alvaro Dias (MDB): 15,6%

Deltan Dallagnol (Novo): 11,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 10,3%

Filipe Barros (PL): 10,1%

Cristina Graeml (PSD): 7,6%

Coronel Hudson (PSD): 5,8%

Gleisi Hoffmann (PT): 5,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 14,4%

Não sabe/Não respondeu: 19,2%

Metodologia: 1.000 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 16 e 20 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06178/2026.